蘇嘉全遭爆送高價黑鮪魚禮盒　林志嘉：單純國會外交

▲立法院長蘇嘉全（右）與立法院秘書長林志嘉（左）。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院長蘇嘉全2016年上任時曾規範立院各單位不要收禮，希望改革送禮文化，不過31日卻遭週刊爆料今年5月花了新台幣54萬元採購黑鮪魚禮盒。立法院秘書長林志嘉31日受訪時表示，這件事非常單純，就是國會外交的一部分，過程均依政府採購法規定辦理，是國會外交必要的程序。

根據《鏡週刊》報導，蘇嘉全2016年2月初上任時曾規範立院各單位不要收禮，希望改革送禮文化。不過今年5月底端午節前，立法院曾花54萬元公帑採購90盒屏東東港黑鮪魚禮盒，不但每盒單價高達6000元，此舉也讓蘇嘉全標榜不送禮的說法破功。

林志嘉31日於立法院受訪時表示，「這件事非常單純，就是我們國會外交的一部分」，且國會外交本來就是立法院的職責，蘇嘉全認為國會外交一方面能夠替國內的農漁產品促銷，另一方面也感謝所有駐外使節及對國會外交有幫助個相關人士，希望在黑鮪魚盛產時用禮盒感謝他們，程均依政府採購法規定辦理，是國會外交必要的程序。

對於外界質疑採購黑鮪魚禮盒價格高，林志嘉解釋，過去很多首長為了幫在地農漁產品促銷，多多少少也會有這種經驗，立法院這次也是按照這樣的方式在處理。他說，黑鮪魚不但國際人士喜愛，也是國內驕傲的產品，今年的價格與歷年相比也沒有特別高，送給朋友的東西當然希望不要太寒酸，也是代表台灣政府送東西，所以這次採購品項才會以黑鮪魚為主。

不過針對蘇嘉全口頭說要改革送禮文化，卻送出高額禮盒，林志嘉也解釋「送禮文化跟國會外交是兩回事」，送禮是對於行政院各部門送的禮盒，立法院原則上會拒絕，也不會送禮給這些行政部門。不過林志嘉說，對於國際間的禮儀以及國賓來訪，還是會送一些紀念品或相關禮品，因為這是必然要的國際禮儀，這與國內彼此機關的送禮是完全兩碼子事，請大家要能夠區分。

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