行駛蘇花改3家客運不停蘇澳站　呂國華與地方反彈：要抗爭！

▲▼行駛蘇花改3家客運不停蘇澳轉運站，呂國華與地方反彈不排除抗爭。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

蘇花改將於2020年1月5日全線通車，台北往花蓮國道3家客運，都不停宜蘭蘇澳轉運站停靠，引起蘇澳鎮長李明哲等地方人士反彈，31日立委參選人呂國華人強調，轉運站不能棄而不用，將與地方強力要求交通部應收回成命，否則將抗爭。

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宜蘭第5座轉運站位於蘇澳火車站旁的蘇澳轉運站，新建費逹5千萬元，2018年底完工，有行駛國道5號客運、市區公車、社區接駁巴士約10條路線客運停靠，目前，站區無駐站人員，乘客也不多，平時站區是冷清。

蘇澳地方人士原本寄望「板橋—國道五號—花蓮市」、「南港—國道五號—花蓮市」，在蘇澳轉運站設停靠站，重振蘇澳鎮市區商機，但希望落空。蘇澳鎮長李明哲等地方人士是向交通部表達不滿。要求在蘇澳轉運站增設停靠站，否則不排除抗爭。

國民黨宜蘭立委參選人呂國華，31日表示，蘇澳轉運站的興建主要應是為了蘇花改通車後客運轉運之用，如今行駛蘇花改的客運卻無一家停靠轉運站，簡直把轉運站棄而不用，這又為了什麼？

呂國華指出，蘇花改客運車不停市區轉運站，不僅造成旅客出入不便，也讓市區失去做生意的機會，同時 ，在斷橋後的南方澳亟需觀光客源的時候，蘇花改的通車卻因而無法提供任何助益。

而据他了解，在6月13日的協調会中，宜縣府有爭取停靠，但交通部顧及行駛國道5號客運現行業者的生意，所以做出不停靠蘇澳轉運站的決定。

因這個決定會造成蘇澳進一步邊緣化，有礙蘇澳的發展。，他與縣議員林騰煌等地方民意代表和民眾，是強烈建議交通部應收回成命，做出停靠轉運站的決定，同時亦應停靠東澳和南澳，讓偏鄉亦能享受到政府建設的成果，否則不排除發動抗議。

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