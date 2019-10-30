11/1起郵局有新規！限時掛號延誤郵資可全退　亂寄違禁品將遭求償

記者賴文萱／台北報導

交通部30日公告修正《郵件處理規則》部分條文，自11月1日起，民眾若寄送違禁品被罰，需要自行吸收罰款；若郵局限時掛號延誤，民眾可申請全部郵資賠償等。另外，同樣自11月起，全台有6間郵局陸續修改營業時間，調整為中午12點開，晚上7點半關，若成效良好，中華郵政將考慮擴大辦理。

▲修法通過後，中華郵政可向違規寄件者求償。（圖／資料圖／記者李蕙璇攝）

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過去曾發生有成大教授寄化學藥劑壓縮罐給金門大學，因教授說是教學用品，窗口也就不疑有他，沒想到後來被海關查到是違禁品，壓縮罐在飛機上很容易引起爆炸，最後郵局挨罰10萬元。因此，這次《郵件處理規則》修正後，規定寄件人應承擔郵件因內裝有禁寄之文件、物品或不依規定交寄之責任，如致中華郵政或其他郵件受有損害者，該得向寄件人請求賠償。

▲郵件9大禁寄的危險物品。（圖／中華郵政提供，點我放大）

「9大禁寄危險物品」包含爆炸物（煙火、爆竹等）、壓縮或液體或受壓縮溶解氣體（罐裝瓦斯、防蚊液、殺蟲劑等）、易燃液體（樹脂、黏著劑、香水、化妝水等）、易燃固體及自然物質與水反應物質（如火柴、點火器、打火機）、氧化物質及有機過氧化物（漂白劑、工業用雙氧水等）、毒性物質及感染性物質（殺蟲劑、除草劑等）、放射性物料（放射性廢棄物等）、腐蝕性物質（如強酸、強鹼、水銀、鉛酸電池等）、其他危險物品（如磁鐵、刀劍棍棒或鋰電池等），每年違規寄件較多的案例為鋰電池。

▲若郵局限時掛號延誤，民眾可申請全部郵資賠償。（圖／記者賴文萱攝）

另外，修正規定也明訂，限時郵件、快捷郵件遞送延誤，經查明為中華郵政之過失所致者，限時郵件及國內快捷郵件，依所收取之全部資費補償；國際快捷郵件，依所收取全部資費之50%補償；掛號郵件未依中華郵政公告之處理規定遞送，應予補償者，依所收取之全部資費補償。 有鑑於過去曾有未發行郵票外流後被使用，這次修法明訂，郵票自發行之日起，始生交付郵費證明之效力。

交通部今日也公告訂定「遞送普及服務標準」，遞送時效除受天候或交通運輸等因素致影響送達時效者外，應符合下列基準，且送達比率每月平均應不低於96%：

1.台灣本島內或離島內互寄，自寄出之次日起3個工作日內送達。但印刷物自寄出之次日起5個工作日內送達。

2.台灣本島與離島間或離島間互寄，自寄出之次日起5個工作日內送達。但印刷物自寄出之次日起7個工作日內送達。

▲自11月起陸續調整全台「6處郵局」營業時間，中午12點才開門，並營業至晚上7點30分。（圖／記者宋良義攝）

中華郵政日前也宣布，為配合都會地區民眾生活型態及上班族用郵需求，自11月起陸續調整全台「6處郵局」營業時間，中午12點才開門，並營業至晚上7點30分，以提升郵局服務效能。中華郵政表示，這次先從6都開始試辦，未來若成效良好，會評估增加調整的分局。

1.11月1日起：台北光華郵局、台中永安郵局、高雄新田郵局。

2.11月15日起：永和中山路郵局、桃園民生路郵局、台南興華街郵局。