烤鴨握壽司全都來！　他吃「我家牛排」豪華到迷失：怎變成buffet店？

▲自助吧的烤鴨可以吃到飽。（圖／翻攝自PTT）



記者黃可昀／綜合報導

連鎖牛排店「我家牛排」開業已久，全台有多家分店，除了有牛排以外還有buffet自助吧。一名網友日前去用餐時，驚覺「牛排變超鳥，但把費（buffet）變超豪華是哪招啦！」除了有滷肉飯、鴨血臭豆腐這類台式小吃，連日式、港式等等異國料理也有，根本已經變成一間buffet店。

原PO在PTT表示，印象中我家牛排的buffet就是一般的小菜、湯、炸物等等，沒想到這次用餐完全顛覆他想像，竟然還有烤鴨、滷豬腳、握壽司、港式小點，重點是竟然都還不錯吃，反倒是主餐牛排表現得比較遜色。飲料部分也不是用飲料機打發，而是罐裝、鋁箔包的汽水和果汁，甜點除了基本的霜淇淋以外，還有豆花、愛玉、紅豆粉粿冰棒，選擇多到他已經搞不清自己是在牛排館還是buffet吃到飽。

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▲網友說每間我家牛排的自助吧差很多。（圖／翻攝自PTT）



網友看到照片也心動地說，「烤鴨的肉也太厚了吧，可以只付錢吃把費嗎？」甚至有人會特地去我家牛排只吃buffet不點牛排，「我家可以只吃把費，我鄰居說他都這樣」、「沒有把費沒人吃啊，台灣人講求CP值。」

不過，有網友提到，每一間我家牛排的buffet菜色不太一樣，雖然價錢都相同，但有些分店的菜色不多、品質也不太穩定，有些店卻又選擇超豐富、CP值破表，「你這是哪裡的我家牛排，每家的菜色差很多」、「桃園南崁的我家把費很猛！」

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