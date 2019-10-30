影／「年輕人愈了解我，愈支持我」！　韓國瑜座談會後自信喊：我最照顧他們

地方中心／雲林報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜自16日起向市政府告假，積極走訪台灣各地，展開「傾聽之旅」拚選戰。他30日赴雲林參加座談會，接受媒體聯訪時稱，「年輕人愈了解我，愈會支持我」！

▲韓國瑜表示，「年輕人愈了解我，愈會支持我」。（圖／記者張榮恩攝）

韓國瑜30日座談會後，面對媒體提問「青年支持度」提高12.5%一事。他自信回應，「只要年輕人愈了解我，就愈會支持我」！

「總統候選人裡面，我是最照顧、最關心年輕人的！」韓國瑜這麼說道，所以他提出年輕人的在學問題、出國當一年交換生、創業、就業等方面，以及公托政策，「像今年高雄市公立幼稚園，就增加4600個名額，我們一切照顧」。他再進一步表示，「所以我對年輕朋友講，你可以不喜歡我，也可以不投票給我，但請你了解我的政策」。

另外，針對外傳對岸有人開地下賭盤，砸下大筆資金要壓韓國瑜勝選，企圖影響2020選情。韓國瑜也回應，「我們中華民國有檢調、也有完整司法程序，希望檢調立刻介入調查，而且調查的越徹底、越嚴格越好」。

他希望2020總統大選能既乾淨、又公平、又公正，所有總統候選人要把政見講得清清楚楚，不要用抹黑、造謠、謠言等手段，「這都是不健康的，也不符合台灣價值，所以希望檢調單位立刻介入調查」。

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