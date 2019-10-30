消防員增退避權　蔡英文：同仁安全是最重要考量

▲蔡英文談《消防法》三讀。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

記者張乃文／綜合報導

立法院會29日三讀通過「消防法部分條文修正草案」，主要針對消防員救災的退避權、資訊權及調查權等生命3權入法。對此，總統蔡英文表示，第一線消防同仁的安全，是最重要的考量，修法只是第一步，會繼續檢討，降低消防同仁執勤時的風險。

蔡英文30日在臉書提到，這個月初兩位年輕消防員因公殉職，她曾當面向家屬道歉，也承諾從個案的指揮到制度性的問題都會全面檢討。而29日的立法院已經三讀通過《消防法》修正案。

▲《消防法》三讀增退避權。（資料照／記者姜國輝攝）

蔡英文表示，包括「退避權」災害現場沒人受困，可不執行危險救災、「資訊權」業者有責告知現場資訊，並派專人協助救災及「調查權」基層消防代表可參與災害事故調查。

「第一線消防同仁的安全，是我們最重要的考量」蔡英文指出，照顧消防同仁是國家的責任，修法只是第一步，會繼續檢討，降低消防同仁執勤時的風險。

台中市大雅區月初發生違章農地工廠大火，當時火場裡雖無受困民眾，但兩名消防員為進入現場「找起火點」因而罹難，也引發各界對於消防員安危的討論。朝野在歷經近一個月的討論後，立法院29日上午三讀通過《消防法》部分條文，將生命三權入法，消防員的權益更加獲得保障。

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