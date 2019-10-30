「性別公佈」派對釀禍！煙霧噴出瞬間　阿嬤被鞭炮碎片擊中頭部亡

▲美國非常流行舉辦性別公佈派對。（圖／取自免費圖庫pexels）



記者張方瑀／綜合報導

美國近年非常流行「性別公佈派對」，新手爸媽利用不同的驚喜，讓親友一起揭曉即將出生的胎兒性別。不過在愛荷華州的一場派對中，新手爸媽設計了一枚管狀鞭炮，點燃時會放出特定顏色的煙霧，結果鞭炮竟在點火瞬間爆炸，站在一旁的阿嬤當場被金屬碎片擊中頭部，送醫後仍宣告不治。

綜合外媒報導，現年56歲的克瑞麥爾（Pamela Kreimeyer）27日在嬰兒「性別公佈派對」中，不幸被爆炸噴出的金屬碎片擊中頭部，緊急送醫後仍不治身亡。警長桑霍德爾特（Jason Sandholdt）在聲明中指出，「所有家庭聚集在這場派對中，這是一件令人高興的事，他們也無意傷害任何人。」目前警方沒有逮捕任何涉案人。

「性別公佈派對」（gender reveal party）近年在美國非常流行，許多新手爸媽會請婦產科醫生將胎兒的性別，單獨告訴另外一名朋友，而這名朋友會設計各種驚喜，例如點燃煙火後會噴出藍色或粉色的煙霧、戳破氣球撒出彩色粉末，或是切開蛋糕後裡面的內餡有不同顏色。

但第一次進行「性別公佈派對」的珍娜（Jenna Karvunidis）向記者表示，這場派對已經不像當初那樣立意單純，「這一切都太瘋狂了，現在的父母比以往都還要更強調性別，說真的誰在乎呢？」而派對中也會用藍色、汽車等標誌來代表男孩，女孩則是粉紅色或是洋娃娃，這也都加強了性別刻板印象。

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除了這次的派對鬧出人命外，2017年在亞利桑那州更曾在施放煙火時，不甚引發森林大火，導致4萬7000英畝的土地被焚毀，損失超過800萬美元。

▼用各種不同方式揭曉新生兒性別。



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