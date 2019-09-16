董念台：下一個馬英九就是吳敦義！

▲馬英九、吳敦義。（合成圖／記者黃克翔攝）

記者黃巈禾／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜日前在新北造勢，卻發生前總統馬英九致詞到一半被韓粉「噓」下台的事件，隨後鴻海創辦人郭台銘因中常委姚江臨一句「好聚好散」憤而退黨。對此，討債專家董念台16日預言，「下一個馬英九就是吳敦義」，當國民黨中常委姚江臨代表國民黨發言時，「即可知道國民黨將會亡黨了！」

姚江臨11日在中常會前受訪表示，走到這種地步，大家好聚好散是最好，每個人都是大人了，自己知道該怎麼辦，大家不要做得太難看。是否希望郭台銘、王金平自行退黨，姚江臨則說，如果不好聚好散，那大家就依黨紀來處理。

郭台銘12日退出國民黨，並透過幕僚批評百年世襲的中常委在把持國民黨。姚江臨為此回應，中常委由黨代表投票產生，是最民主的方式產生，不叫世襲，同時他也呼籲藍軍支持者，「到今天已經過了風暴，晴天來了」。

對此，董念台16日在臉書表示，姚江臨在30年前是台電工會理事長，因貪汙30萬，被移送台北地檢署，因其透過兒時玩伴求助於他，他才出面幫忙擺平，最後以「不起訴」結案，多年前姚江臨也觸犯賄選案，至於如何平安結案，很可能又是高人相助。





▲國民黨中常會姚江臨。（資料照／記者屠惠剛攝）

董念台指出，國民黨的總統初選，姚江臨在選舉中與韓國瑜喝了好幾次「酒逢政治知己千杯少」後，就玩起了裡應外合的戲碼，而所謂「裡應」就是從中暗助韓國瑜，「外合」則是即由韓家軍威逼恐嚇，「就這樣的搞起了政治仙人跳，硬把政治凱子郭台銘做掉了！」

董念台提到，誰會知道韓國瑜是一個「政治無賴」，吃定吳敦義，什麼事都要吳敦義打理，甚至該花的選舉費用，也賴上國民黨，韓國瑜「只要負責亮亮相、演演戲、再說些慷慨激昂的話就可以了」。

董念台直言，吳敦義雖是機關算盡的高手，卻沒想到被韓國瑜那一掛算計，連不分區立委韓國瑜也想奪取，很可能吳敦義的黨主席大位早已是大選後，成了韓國瑜必須搶奪的目標之一，進是總統寶座，退就是黨主席，總之功就歸韓國瑜，過由吳敦義來擔，「如此只賺不賠的政治買賣，真是一樁無本好生意啊」。

董念台還說，「國民黨的悲劇主席吳敦義，很可能就是未來在國民黨的大會中，舉舉手的配合喊口號，搞不好也會被很多的『幹聲』辱罵。唉！唉！唉！莫非吳就是下一個馬英九嗎？」

▲董念台預言，下一個馬英九就是吳敦義。（圖／翻攝董念台臉書）

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