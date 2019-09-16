台灣首例！高雄旗山鴨場驗出H5N5禽流感　3583隻鴨全數撲殺

▲防檢局表示，禽流感高風險有5縣市18鄉鎮。（示意圖／彰化動物防疫所提供）

記者許展溢／台北報導

農委會今（16日）下午證實12日公布的高雄市旗山區1鴨場（主動監測）H5亞型高病原性禽流感案例，經進一步檢測，確診為H5N5高病原性禽流感（HPAI）病毒，是台灣首例，且過去禽流感好發期是在秋冬季節，但今年夏天就有案例陸續出現，是個警訊。

高雄市動物保護處依標準作業程序執行該禽場鴨隻計3583隻撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作，周邊3公里禽場未有病毒擴散情形。農委會表示，今年至今確診及撲殺禽流感禽場案例計52例。 農委會副主委黃金城表示，今年案例跟往年不太一樣，以前1到3月為疫情高峰，接著往下降，但今年5月疫情開始增加。

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▲黃金城說，H5N5病毒不排除從野鳥重組被帶到台灣。（圖／記者許展溢攝）

黃金城說，以核酸系列推測發現H5N5病毒，104年在台灣後還存在環境裡，N5主要發生在歐洲野鳥，可能N5基因來源過去存在台灣野鳥身上，因此不排除從外面重組過，再被野鳥攜帶到台灣來，才會跑出H5N5病毒，而此病毒屬於高病原性禽流感病毒，另一個關鍵是此例驗到的土番鴨連一點臨床症狀都沒有。

農委會提到，H5N5並非亞洲首例，2011年大陸就曾有，而該病毒2016至2018年間在歐洲地區野鳥檢出15例，並在德國（3火雞場）及克羅埃西亞（4家禽場）家禽場發生零星案例外，全球其餘各地並無造成嚴重疫情。

▲杜文珍表示，今年夏天禽流感案例陸續增加是個警訊。（圖／記者許展溢攝）

防檢局副局長杜文珍說， 高風險5縣市 18鄉鎮，包括彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市和屏東縣，通常禽流感好發季節是在每年11月到隔年1、2月，但今年夏天就開始有案例陸續出現，這是個警訊，不過從去年監測資料94%都在熱區，因此今年8月23日到9月12日開始針對6縣市30場做強化監測。

黃金城強調，已啟動鴨場加強監測部分，針對首例H5N5病毒，依照OIE（世界衛生動物組織）規定，若接下來3個月內沒再發現第2例就可結案。

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