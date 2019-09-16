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「有批哀鳳好便宜！」臉書貼訊息19人上當　5詐騙車手落網

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記者張君豪／台北報導

從今年5月起，有詐騙集團陸續利用臉書社團發文：「有批哀鳳好便宜！」歹徒刊登假販售iPhone XS MAX旗艦手機、卻用低於市價1萬到1萬5千元不等售價刊登販賣啟事，讓民眾誤信匯款購買；台北市刑大陸續接獲多名被害人報案成立專案小組展開調查。

▲北市刑大幹員破獲網購詐騙集團逮捕取款車手 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市刑大幹員破獲網購詐騙集團逮捕取款車手 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市刑大幹員破獲網購詐騙集團逮捕取款車手 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市刑大幹員破獲網購詐騙集團逮捕取款車手 。（圖／記者張君豪翻攝）

北市刑大偵五隊專案人員，根據被害人匯款資料及贓款提領紀錄，調閱監視器鎖定包含吳、陳姓車手等多人涉案，警方陸續收網先後在今年5~6月間逮捕5名車手集團成員，並追回遭盜領的詐騙贓款24萬元新台幣，警方成功瓦解該詐騙車手集團。

警方追緝車手到案後，分析查扣的銀行存摺、人頭帳戶金融卡，分析這起假賣手機詐騙案被害人高達19人、總計詐騙金額高達48萬元新台幣，警訊後以吳嫌等人涉詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

北市警方指出，歹徒常透過高價低賣方式吸引民眾匯款，若民眾網購發現對方僅提供LINE聯絡、並要求先匯款幾乎都是詐騙，建議民眾改用面交收貨交易、才能避免遭詐取財物。另外民眾若在金融機構、超商ATM發現一人持多卡提領現金、或者重複大量提領現金的可疑對象，可向警方檢舉及時防堵詐騙車手。


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