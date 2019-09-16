合法捐贈政治獻金有撇步　新手捐贈免緊張

圖、文／內政部提供

第15任總統、副總統選舉與第10屆立法委員選舉將在明（109）年1月11日舉行投票，依據政治獻金法規定，民眾如果想透過捐贈政治獻金來支持擬參選人，最晚必須在明年1月10日完成捐贈。為規範及管理政治獻金，確保政治活動公平及公正，政治獻金法對於政治獻金的收受對象及額度等都有規定，內政部提醒您，捐贈前要掌握捐贈「期間」、「資格」、「額度」及「方式」4個小撇步，就能捐得合法又安心！

內政部表示，有關政治獻金捐贈期間，須配合擬參選人政治獻金收受期間規定，在立法委員擬參選人，政治獻金的收受期間是從今年4月1日起可以收受；總統、副總統擬參選人，則是從今年5月20日起可以開始收受，而收受截止日都是到投票日前1日，也就是明年1月10日止。因此，如果想捐贈政治獻金給自己喜愛的候選人，請注意捐贈期間規定。

有關捐贈者資格，依據政治獻金法規定，捐贈者以個人、政黨、人民團體及營利事業為限；但如果是未滿20歲的國民、與政府機關有巨額採購或重大公共建設投資契約，且在履約期間的廠商，或是有累積虧損尚未彌補的營利事業，以及大陸地區、香港、澳門或外國人民、法人、團體等，都是不能捐贈政治獻金的對象。

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至於對擬參選人的捐贈額度，內政部呼籲，對於「同一」擬參選人每年捐贈總額，個人不能超過新臺幣10萬元，營利事業不能超過100萬元，人民團體不能超過50萬元；對於「不同」擬參選人每年捐贈總額，個人不能超過30萬元，營利事業不能超過200萬元，人民團體則不能超過100萬元，對於違反規定的捐贈者，將按其違反規定捐贈金額處2倍以下罰鍰。

對於捐贈的方式，內政部特別指出，捐贈時不得以本人以外的名義捐贈政治獻金，若超過10萬元的現金捐贈，必須要以支票或經由金融機構匯款方式來辦理；而民眾在捐贈後，請記得領取收據做為節稅證明，也可維護自身權益。

透過捐贈政治獻金，可以表達自己的政治理念，是參政權行使的方式之ㄧ，內政部表示，如對捐贈政治獻金有相關疑問，可向內政部或監察院陽光法令主題網查詢（網址：https://sunshine.cy.gov.tw/）。內政部也特別提醒，為確保資訊公開透明，監察院應在受理申報截止日後6個月內將擬參選人的會計報告書全部公開於電腦網路，如果想知道明年總統、副總統選舉及立法委員選舉擬參選人的政治獻金收支情形，未來可也到監察院陽光法令主題網查詢。

此外，內政部也製作「政治獻金動畫宣導短片」，歡迎至內政部影音專區網站（網址： http://www.moi.gov.tw/chi/chi_movie/video_list.aspx?pages=0&VideoId=QRu5ytjPLK4）下載點閱觀看。