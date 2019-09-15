才說要選總統…歐崇敬退黨改選新北立委　喜樂島：他以為這是兒戲嗎？

▲歐崇敬。（圖／翻攝自歐崇敬臉書）



記者呂欣玫／綜合報導

由獨派團體成立的「喜樂島聯盟」決策委員歐崇敬日前到中選會領表欲參選2020總統，未料，15日傳出他已辭去喜樂島決策委員並退黨，將以無黨籍身分參選新北市第一選區（淡水、八里、三芝、石門）立委。對此，喜樂島副主席兼發言人施正鋒15日向《ETtoday新聞雲》記者表示，歐崇敬從領表到退黨都沒有告知，卻在外面放話，他痛批「太扯了、莫名其妙的事情」、「他以為他在兒戲嗎？」

歐崇敬揚言要參選2020總統後，13日便至中選會領表，他受訪時表示，若黨中央能在17日推出前副總統呂秀蓮或前行政院長賴清德參選，他沒話說；但若結果是擺爛，導致支持者失望，只能投票給總統蔡英文，他就會在9月17日把一百萬支票交出去，義無反顧地參選並展開連署工作。

不過，有媒體報導指出，歐崇敬已辭去喜樂島決策委員並退黨，將以無黨籍身分參選新北市第一選區立法委員。對此，施正鋒15日受訪時表示，歐崇敬一開始說要選淡水，過完沒多久就說要選總統，不知道這是不是烏龍事件。

施正鋒指出，在選舉委員會中都歡迎大家推薦或毛遂自薦，也尊重歐崇敬要參選淡水立委的意願，還因此把原本有意選淡水的另一位人選之戶籍轉到別的選區，沒想到歐崇敬先是領表，又有退黨的消息傳出，讓施痛批「太扯了，莫名其妙的事情，事先沒有說，事後也沒有知會，他以為他在兒戲嗎？」

至於喜樂島何時公布2020總統人選？施正鋒表示，最慢9月17日前上午會公布，而總統、立委人選要分開還是合併，仍要密切觀察。

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