連假收假日變天「北東局部雨」　氣象局曝下周三雨區再擴大

▲北部、東部會有局部短暫陣雨，出門記得帶傘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者胡順惠／台北報導

中秋連假期間各地都是炎熱的好天氣，15日北台灣開始有局部短暫陣雨，嘉義以南、花蓮、台東及各地山區要留意午後雷陣雨。中央氣象局預報員陳建安表示，下周三（18日）大低壓帶北抬，水氣增多，位於迎風面的北部東半部降雨增多，雨區範圍擴大，至於是否有颱風生成還要觀察。

陳建安提醒，15日北台灣有局部短暫陣雨，恆春半島亦有零星陣雨，清晨中南部有環境風場和陸風交會造成的局部陣雨，上午中南部會恢復多雲到晴的天氣型態，但中午過後又有午後雷陣雨，以嘉義以南、花蓮、台東及各地山區為主；東半部高溫落在31至33度、西半部則是落在32至35度。

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▲衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

陳建安說，下周三（18日）受到大低壓帶北抬影響，水氣增多，迎鋒面的北部、東半部降雨增多，中南部也會有雨，雨區範圍擴大。至於下周是否有熱帶性低壓即將生成颱風，他說，氣象局仍密切觀察中。

氣象局預報，下周二至下周五（17日至20日）低壓帶影響，大氣環境不穩定，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中南部地區雲量亦增多，午後易有雷陣雨；北部及東半部因降雨高溫略降至30至32度間，中南部地區氣溫仍可達32度以上。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」中也說，14至16日水氣漸增，各地仍大多為多雲時晴的天氣；中南部山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，少部分平地受影響；迎風面大台北及東北部雲量漸增，有零星短暫雨的機率，尤其北海岸、東北角及北部山區；週日、下週一北台灣氣溫略降。下周二、三（17、18日）的天氣，得視「熱帶系統」的動向而定，需持續觀察。