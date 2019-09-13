連假好天氣只剩明天！　周日低壓帶北抬變天「北東轉雨」

▲周六仍是炎熱晴朗好天氣。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者胡順惠／台北報導

今天各地都是多雲到晴的炎熱好天氣，高溫上看32至35度。中央氣象局表示，明（14）日仍是多雲到晴的天氣，僅基隆北海岸、大台北東側、東半部地區及恆春半島有零星降雨，嘉義以南及各地山區要注意午後雷陣雨，各地高溫都在32度以上，15日開始低壓帶北抬，北部、東北部開始局部降雨。

氣象局說，位於菲律賓東方的熱帶性低氣壓仍在發展中，未來有發展為輕度颱風的趨勢，短期內對台灣沒有直接影響，但後期路徑變數大，仍需持續關注最新變化。天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋也說，這個熱帶性低氣壓不至於在中秋連假期間直接影響台，不過仍然要留意外圍環流帶來的東北風。

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臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，西北太平洋的大低壓環流，目前還在多方角力中，短期內要整合難度高，琵琶颱風還要等等，至於未來會如何發展，就要看這些低壓如何整合、整合後的情況而定了，這部分，只能走一步算一步，牽一髮而動全身啊。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，中秋連假全台晴朗、炎熱，週日隨著大低壓帶逐漸靠近，水氣漸漸增加，北、東部偶有陣雨，中、南部午後有雷陣雨。

氣象局提醒，下週日、下週一（15日、16日）低壓帶開始北抬，台灣附近水氣增多，北部及東北部地區有局部斷續降雨，花東及恆春半島亦偶有零星雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨；天氣悶熱，各地高溫在32至35度間。

天氣在17日開始出現變化。氣象局說，下週二至下週五（17日至20日）受到低壓帶影響，大氣環境不穩定，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中南部地區雲量亦增多，午後易有雷陣雨；北部及東半部因降雨高溫略降至30至32度間，中南部地區氣溫仍可達32度以上。