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妻想去合掌村！他開進「阿里山」省10倍花費　網傻：真的在台灣？

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▲▼妻想去合掌村！他開進「阿里山」省10倍花費　網傻：真的在台灣？。（圖／翻攝爆廢公社）

▲原PO帶妻子到「台版合掌村」。（圖／翻攝爆廢公社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

有了愛，甚麼都能做到！一名男網友表示，他的老婆唸著想去日本合掌村已久，但苦無太多閒餘的金錢，靈機一動便開車帶著對方進入阿里山，到了有著「台灣合掌村」的鄒族「得恩亞納」社區，一張張美照都讓網友驚豔，「這真的在台灣？」

該名男網友將照片PO在臉書社團「爆廢公社」PO出旅行中的美照，可以看見一間一間的斜屋頂式小木屋並列，每棟色彩繽紛，由於在阿里山之中，被雲煙繚繞時彷彿真的在日本的合掌村，非常美麗。

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▲▼妻想去合掌村！他開進「阿里山」省10倍花費　網傻：真的在台灣？。（圖／翻攝爆廢公社）

▲網友看到都大讚風景漂亮。（圖／翻攝爆廢公社）

▲日本賞雪▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）

▲白川鄉合掌村美景彷彿只存在童話故事書中。（圖／shutterstock.com提供）

網友看完紛紛留言，「有點像 ，也很漂亮」、「不錯啊，很有誠意」、「這邊超美的呀，而且原住民同胞做的麵包超好吃」、「只差沒下雪了，有一種老公叫別人的老公」、「嘉義來吉，得恩亞納」、「為什麼別人的老公永遠最棒」、「老婆想去日本關西，買不起機票只好帶她去新竹關西」，相較於去日本合掌村花費大概在3萬元上下，原PO去得恩亞納社區附近的住宿費是3000多元，足足價差10倍之多。

鄒族得恩亞納社區在鄒語的意思是「一塊遠離河床平坦安全土地」，由於來吉村10年前因莫拉克颱風襲擊，土石流讓居民無家可歸，經過多年爭取，才在2014年開工，2015年完工入住；鄒族人入住祖先居住的「得恩亞納」，並發揚傳統圖騰文化特色，讓每間房子都有不同的故事。

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