小情侶詭異溺斃蘭潭！當地居民想起「魚精傳說」：釣一尾大魚，死一個人

▲蘭潭水庫9日上午驚傳情侶溺斃事件。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者徐愷昕／綜合報導

從過去到現在蘭潭水庫一直都有許多詭譎傳聞，根據嘉義消防局統計，截至目前為止今年已有9人溺斃，堪稱國內輕生案發生率最高的水庫，而9日一對情侶溺斃事件的發生，使得當地的魚精傳聞再次掀起話題，當地居民紛紛表示，可能是「抓交替」的季節到了。

本月9日凌晨嘉義蘭潭水庫發生一起情侶溺斃事件，使得蘭潭的水怪之說又在次浮上檯面。根據警方調查，凌晨4時許，居住嘉義市的22歲黃姓男子騎機車載著17歲的洪姓女友到蘭潭水庫的堤防聊天，聊天聊到一半，洪女見男友爬下堤防後也隨即跟上，當晚9時，洪女屍體先浮出水面，隔日上午7時，黃男屍體也浮上水面，由監視器畫面可看出，請侶檔生前還在堤防上比愛心手勢，究竟落水原因為何，還有待警方調查。

▲▼2人在堤防上甜比愛心放閃，但隨後卻相繼爬下堤防，溺斃蘭潭中。（圖／記者翁伊森翻攝）

有關嘉義蘭潭水庫，靈異傳聞其實不曾停過，就有釣客表示，過去曾親眼見過長約2公尺的大魚在水庫裡游，沒多久就有人在這裡發生意外溺斃；也有空拍玩家表示，某日到蘭潭玩空拍機，回家看畫面時，赫然發現水面出現一條目測超過百公分的「金色大金魚」！據當地居民說，如果在這釣起一尾大魚，就會死一個人！如此弔詭的傳聞一個個在當地傳開，蘭潭因此被冠上「聚陰」之地一名。而說到「抓交替」，其實不只蘭潭，很多水域都有水鬼抓交替的傳聞，但蘭潭與他人不同在於是「魚精」在抓交替，這也為何是大家不斷揣測裏頭是否真的住著一隻大魚精。

蘭潭水庫位在嘉義市東郊山仔頂附近，早期舊名為紅毛埤，300年前由荷蘭人所建的，一直到日據時期才又重整成現在的規模，因為歷史悠久，目前被列為嘉義市訂古蹟。民國89年台灣降雨稀少，蘭潭水庫水位下降後，竟浮出了一座疑似清朝時期的古墓，於此蘭潭的玄妙事件又增一筆。

蘭潭108年截至目前為止已有9人溺斃，而更有統計指出自71年至107年間，溺水、自殺死亡的人數已超過80人。除了上述那些詭譎傳聞外，更驚悚的是民國83年12月3日的人面魚事件，據說一群釣客在蘭潭釣上一條吳郭魚，就在潭邊烤來吃，沒想到吃著吃著，耳邊聽到老婦人用台語問，「魚肉好吃嗎？」循聲一看，聲音竟來自烤架上被吃了一半的魚，釣客們瞬間嚇得魂飛魄散。據說就是因為太多人在蘭潭輕生，使得周遭鬼影幢幢，被蒙上一層陰森面紗。

到底蘭潭為何死亡事件頻傳，自殺人數居高不下，警方表示一切純屬巧合，藉此駁斥了各種靈異傳聞。蘭潭水庫之所以發生多起輕生案與其地理位置有關：因水庫近市區，民眾容易到達，在輕生念頭提起時，自然就會選擇到此地；另外，蘭潭堤防高度不僅不高，也沒有加裝護網採開放式，一不小心就容易落水，加上水下水草多，溺水後容易被纏住，也是造成事故的一大主因。

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