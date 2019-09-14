重訓2年罩杯變小「胸部變胸肌」　健身妹子崩潰：那個溝可以是軟的嗎？

▲健身妹子自嘲「胸部是受了什麼打擊」。（圖／翻攝自dcard）



記者林彥臣／綜合報導

近年來健身風氣越來越盛行，就連很多女生也上健身房重訓，但是卻有女孩在dcard發文自嘲「胸部是受了什麼打擊」，雖然「內內」向上提升了，胸前出現了一條深邃的溝，但是「可以是軟的嗎」希望擺脫內凹女漢子之名。

原PO在Dcard發文指出，健身1.8年最近一直覺得體態沒進步，於是做了對比照，原來不是沒進步而是不明顯，差得最多的就是「內內」，差到自己都覺得不知道半年內受了什麼刺激，雖然對胸前那一條溝感到很高興，但還是希望「可以是軟的嗎」？

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原PO還指出，她還沒健身的時候是32D現在是34C，胸肌真的只是用來拉提胸型，不是用來長罩杯的，畢竟不可能一直處在胸肌出力的狀態，而且有些人既定印象覺得女生健身就會變金剛芭比，但胸部大的人練起來胸型真的會很好看，如果是脂肪型的，減脂就不見了就像她一樣。不過她也強調，她就是愛健身，愛到已經放棄在乎它了。

▲健身妹子也分享了她的訓練菜單。（圖／翻攝自dcard）



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原PO也期許自己，如果明年身體健康允許，想參加健體比賽，「給自己一份努力的動力」。

網友留言表示，「你好厲害，胸部練平的我也期望有天有線～」、「真人版比司吉」、「我胸部下垂，所以蠻希望胸肌練到妳這樣的狀態> <」、「可以保護男友了」、「左邊的你真美」、「超帥，好想練成這樣」。