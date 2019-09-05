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參加受訓！11歲女童胸口痛...送醫驚見「7公分針扎心臟」　出事前曾接觸一男

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▲參加受訓！11歲女童胸口痛...送醫驚見「7公分針扎心臟」　出事前曾接觸一男（圖／翻攝看看新聞）

▲醫生從王南心臟裡取出一根7公分的針。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

黑龍江省伊春市一名11歲女孩王南（化名）參加封閉式受訓，近日卻突然感到胸口劇烈疼痛，不斷用手機傳訊息向外婆求救，送醫後才發現，原來心臟裡面藏了一根7公分的針。據悉，事發的前一天，王南跟一名男姓同學走得近，兩人還違反了學校的校規，對方因此被退回家中反省。

據澎湃新聞報導指出，王南在上個月27日凌晨傳了一連串語音及文字簡訊對外婆說，「姥姥我想回家了，我不舒服，明天早上我們去醫院好嗎？」過了幾秒後，王南又接連傳了訊息，內容中顯示，「看到回個話」、「姥姥我害怕害怕」、「姥姥我不敢睡了」等等。

據悉，王南在伊春市一家封閉式的體育訓練學校練習舉重，並且在學校住宿。事發當時，看見女凌晨傳的一連串訊息，讓外婆心疼又著急，當天就直接到學校把她從學校接出來，並且到醫院做詳細檢查。

▲參加受訓！11歲女童胸口痛...送醫驚見「7公分針扎心臟」　出事前曾接觸一男（圖／翻攝看看新聞）

▲▼王南不斷傳語音及文字訊息向外婆求救。

▲參加受訓！11歲女童胸口痛...送醫驚見「7公分針扎心臟」　出事前曾接觸一男（圖／翻攝看看新聞）

醫生幫王南做了血液常規檢查並叮嚀，先吃點消炎藥，過3天後再復查。事後，王南如期赴約，但病情卻一直沒有好轉，胸口甚至還越來越痛。外婆當時一直納悶「孫女的病為什麼都不見好轉」，沒想到事後在給王南洗澡時，竟無意間發現，她的胸口有傷。

事後，外婆又帶著孫女轉到哈爾濱兒童醫院看診，原本醫生懷疑是併發性心肌炎，不過做了進一步心臟CT後，才發現王南的心臟（部位）有一根針。醫生指出，目前已幫女孩做2次開胸手術，手術過程中，隨著心臟跳動，針也在游動，不易尋找，「第一次手術時，心臟前面有積血，沒有發現針；第二次手術時，醫護人員處理了女孩的血液，隨後便在心臟後面發現了針。」

▲參加受訓！11歲女童胸口痛...送醫驚見「7公分針扎心臟」　出事前曾接觸一男（圖／翻攝看看新聞）

▲王南仍在加護病房觀察中。

對此，伊春市體育局相關負責人表示，經了解，王南平時話不多，出事之前曾和隊裡的一個男同學走得比較近，兩人經常用微信聊天，違反了學校的規定。據悉，該名男同學在上個月25日被退回家中反省，直到隔日凌晨，王南的身體就出現不適現象，近而被檢查出心臟有異物。

翼女士表示，醫生也問過孩子傷口是怎麼來的，針是怎麼扎進去的？但是孩子狀態很不好，一直說『不知道』，說『睡醒了就這樣了』。」據悉，王南的胸口仍也外傷，目前還在加護病房繼續觀察，尚未度過危險期。伊春市體育局相關工作人員指出，該局正全力配合醫院和警方的工作，調查處理該事件。
 

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