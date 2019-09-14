屏東市代PO文徵才「月休2天」挨批　錢權宏下架道歉

▲屏東縣政府勞工處長林德輝認養豬場業者徵才條件違反勞基法，未徵到人，無法開罰單，但列入重點輔導對象 。（圖／記者陳崑福攝，圖／資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市民代表錢權宏13日在個人臉書代轉友人招募養豬人員的訊息，月薪3萬元、月休僅2天，引來網友批評。錢權宏表示，他只是單純想告知民眾有這麼訊息，剛開始以為周休2天 ，後來發現是月休，隨即致歉下架，也轉知業者這個求職規定違反勞基法。屏縣勞工處長林德輝表示，經初步了解，業者還未應徵到人，無法依勞基法規定開罰，將派員輔導。

錢宏權說，轉貼這則養豬場求職訊息，只是單純提供想要找工作的民眾一個訊息，由於昨晚友人轉來這個訊息，以為是周休2天，未再做進一步細讀，就立馬上在臉書轉貼這則徵才訊息。

後來，看到網友留言批評，他才發現發現「竟是月休2天，不是周休2天」，趕緊才網友致歉，並告知業者徵人條件違反勞基法，必須修改，並立即下架。他為未詳察就張貼違反勞基法的徵才訊息感到很抱歉。

林德輝說，經勞工處人員初步了解，發現養豬場飼養數百頭豬隻，規模不大，由於業者年紀不小，缺人工，才想要徵才；工作時間是每天上午8時上班，中午休息1小時，下午5時下班。但認為養豬場不像公司，無法比照勞基法周休2日。

林德輝指出，業者明顯對勞基法規定不熟悉，也不明瞭，由於業者目前還未徵到人，不能依《勞基法》處以新台幣2萬元以上、100萬元以下罰鍰；但已列入重點輔導對象，下周一上班派員前往輔導，告知勞基法相關規定，確保勞工權益。