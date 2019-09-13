關西營區打靶子彈飛2km射進民宅！屋頂打穿一個洞「還在冒煙」阿嬤嚇壞

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣關西營區靶場12日上午進行射擊訓練，竟然發生子彈射到2公里外的民宅內，讓92歲阿婆飽受驚嚇，趕快通知里長及地方代表，陸軍第六軍團三三化學兵群指揮官李煜森13日一早，也到阿婆家探視並送上慰問金，更允諾會盡速協助恢復屋況。

▲子彈竟飛越2公里後再射穿民宅屋頂。（圖／記者陳凱力翻攝）



「人在家中坐，子彈天上來」阿婆說，當時她正在房間躺椅上休息，突然聽到客廳傳來「砰」的一聲，嚇了一大跳，才趕緊去看發生什麼事，竟看見地上有一顆冒煙的子彈，溫度高的燙手，根本撿不起來，她才趕緊通知里長、代表范振揆等人。

李煜森說，12日上午8點30分至11點30分左右，部隊在關西營區進行駐地射擊訓練，當時使用50機槍射擊，有效射程一般約1000至2000公尺，飛行距離則會受當時風向、地形高低等影響。雖然靶場距離阿婆家有2公里遠，不過靶場都有備彈、避彈相關措施，也不排除可能是子彈打到石頭等物體再彈開，他也坦承機率相當低，20多年來還是第一次遇到。

▲阿婆說，子彈剛射進來時還在冒煙。

李煜森接到通知後，就馬上前來致意、慰問，檢視屋損狀況。軍方也允諾，會在3至7天內，盡速將屋子復原，待屋子修復完成後，會再次上門探視，並給予長輩慰問金作為精神上的補償，表達軍方的誠意。

巨埔里長彭享煤指出，子彈射穿約0.5公分厚的鐵皮屋頂，穿過天花板之後掉到屋內，不過還好子彈是落在無人的客廳，無人受傷，僅有房屋損傷，他更笑說，「這種事發生機率很低，這顆子彈要留下來做紀念」。

▲軍方也允諾，會在3至7天內，盡速將屋子復原，待屋子修復完成後，會再次上門探視，並給予長輩慰問金作為精神上的補償，表達軍方的誠意。