國造巡防艦進度延宕　海軍證實：中科院已盡力克服

▲獵雷艦。（圖／慶富提供）



記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文上任後將「國艦國造」列為重要國防政策之一，不過有媒體14日報導，國艦國造過程多波折，國造巡防艦進度嚴重延宕。對此，海軍司令部表示，新一代巡防艦即為科技研發案，發展過程中會受技術限制、輸出許可或物料來源等因素影響，可能延宕是無法避免，中科院在這方面已盡力克服。

根據《中國時報》報導，獵雷艦是「國艦國造」的重要指標，然而慶富案爆發，不僅打亂原先計畫好的交艦時程，影響海軍戰力銜接，更沉重打擊國人以及社會各界對「國艦國造」的信心。

海軍司令部指出，「國艦國造」政策為國家重要產業發展政策，海軍目前執行各造艦規劃，包括潛艦國造、快速布雷艇、兩棲船塢運輸艦、沱江後續艦建造中，未來將持續執行新一代飛彈巡防艦、新型救難艦、微型飛彈突擊艇等。另海巡署亦進行600噸等各型艦艇造艦規劃。

海軍司令部表示，「國艦國造」政策的執行，將能帶動國內造船與科技產業，促進經濟發展、增加國人就業人數、除創造國防安全與經濟發展、擴大內需雙贏的目標外，同時在國際上提升國家競爭力，政府國艦國造絕對是正確的政策，為福國利民的重大指標，籲請國人支持。

海軍司令部說明，造艦案預算的編列，是依據敵情威脅、作戰需求，國防預算額度與戰力優先等級訂定，規劃為軍事投資與科技研發案，其中科技研發案，係前瞻未來的作戰需求建案，新一代巡防艦即為科研案，發展過程中會受技術限制、輸出許可或物料來源等因素影響，可能延宕是無法避免，中科院在這方面已盡力克服。

海軍司令部強調，目前獵雷艦案已進入司法辦理，籲請媒體善盡社會公器責任，審慎查證，避免錯誤報導，影響社會大眾視聽。