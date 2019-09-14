彰化排隊蛋黃酥30天　順澤宮冠軍神廟恐需排隊40天

▲上午8點順澤宮前領帽的民眾已經大排長龍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化繼不二坊蛋黃酥排隊亂象後，埔鹽鄉順澤宮冠軍神廟，再度掀起另一波高潮，恰巧碰到中秋連續假期，到順澤宮朝聖要領帽的民眾絡繹不絕，廟方工作人員無法與家人過中秋節，還得為帽子忙碌不停，連警察也得忙著疏導周邊打結的交通，附近的住戶都說，這領帽排隊的瘋狂行徑，恐怕得維持40天以上。

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不二坊蛋黃酥排隊將近30天，已經讓周邊住戶抓狂，警方為了險象環生的交通安全維護每天得來回疲於奔命，而順澤宮讓民眾免費索取冠軍帽，今天最新的統計數量已經高達3萬頂，預計到明天下午5點截止登記前，有可能會破4萬頂，1天發1千頂，排隊40天剛剛好，這個數字讓廟方神威遠播，但這幾天排隊下來，已經造成住戶非常不便，廟方也說了，至明天上午8點發完後，將再討論後續要如何發放。

順澤宮總幹事陳守欽表示，早上8點開始發放領帽，不到30分鐘1千頂便全數發完，但有民眾清晨2點就到廟前排隊守候，苦等的就是這一頂帽子，讓廟方人員非常感動，也有現場排隊的民眾說，明天要出國、要帶去醫院給家人祈福、也有信眾說這是要給小孩比賽用的等等，要這頂帽子的緣由相當多，人還是得要靠自身努力，帝爺公才會福澤廣被。

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