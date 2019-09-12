埔鹽順澤宮冠軍帽領牌發放　帝爺公開心發爐！信眾喊神蹟　　

▲順澤宮發放第一批冠軍帽。（圖／埔鹽鄉長許文萍提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化埔鹽鄉順澤宮冠軍帽，12日下午2點開始發放第一波前來登記的民眾，不到2點廟前就已經擠滿領帽人潮，有許多網友看到便將排隊景象po在網路，廟方在發放帽子前向玄天上帝上香稟告並且祈福，不久插香的大爐便發爐，讓現場看到民眾大呼真是旺啊，簡直就是「神蹟」。

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▲大爐發爐。

順澤宮上午已經向帽子廠商下定1萬6千頂，未來還會再追加，發放的2千頂是9月9日當天前來登記的第一波人潮，下午4時30分左右已經全數發放完畢，接下來將會按照登記號碼次序陸續發放，也請領帽民眾放心，一定都會拿到帽子。

▲大家排隊領帽。

下午領帽拿到第一號的是來自高雄市的業餘鐵人3項好手李軒，他說，8日收看網路直播看到艾登戴上「埔鹽順澤宮」的帽子奪得冠軍，立即上網Google搜尋、打電話一口氣訂了10頂，等了1個鐘頭就拿到，感到非常的榮幸也很高興。

▲順澤宮發放第一批冠軍帽。

鄉長許文萍光是這幾天，已經接到上千通要帽子的電話，她笑著說，只要有登記一定會拿到，請大家放寬心，領取帽子後記得要虔誠向順澤宮主神玄天上帝祈求，除了要有虔誠的心，還要有時時充實上進的心才會得到保庇喔，才能發揮「冠軍帽」真正的意義。

▲鄉長開心的與領帽者合影。

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