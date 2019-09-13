受邀與何韻詩對談　林昶佐：台灣人民為香港發聲　就像為自己發聲

▲無黨籍立委林昶佐。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

香港歌手何韻詩12日抵台，13日赴台北君悅酒店出席「奧斯陸自由論壇」，並與無黨籍立委林昶佐進行會談。林昶佐會前受訪時表示，台灣與香港同在東亞的第一線面對獨裁政府，台灣人民為香港發聲，就像為自己發聲一樣，比起其他正在支持香港的國家，「我們就像在幫自己，這是我們責無旁貸的事」。

奧斯陸自由論壇由總部位在紐約的非營利組織「人權基金會」（HRF）主辦，自2009年以來，每年都會在挪威首都奧斯陸舉行。為迎接第10周年的到來，該論壇計畫擴展至全世界，在墨西哥首都墨西哥城、南非約翰尼斯堡以及美國紐約舉行論壇活動，奧斯陸論壇2018年首度移師亞洲，選中台灣台北。

林昶佐表示，自己與何韻詩是認識很久的老朋友，只是過去比較常聊的是音樂的事，隨著香港的局勢受到國際關注，他們的共同話題也就幾乎變成香港的自由民主了。林昶佐說，隨著香港政府宣稱要撤回逃犯條例後，台灣的關注度有稍微降溫，希望藉由何韻詩來到台灣繼續喚起台灣人的關注，再次鼓舞台灣民眾與年輕人能夠更關注香港局勢。

林昶佐說，許多港人在國際上爭取支持不只是來台灣，還包括美國、歐洲各國等，香港若要繼續維持其獨特性，並且在民主自由運動有所進展，很需要國際社會的幫助，尤其台灣與香港同在東亞的第一線面對獨裁政府，台灣人民為香港發聲，就像為自己發聲一樣，比起其他正在支持香港的國家，「我們就像在幫自己，這是我們責無旁貸的事」。

此外，立法院新會期即將開議，退出時代力量後是否將支持時力黨團提出之《港澳條例》或《難民法》相關修法？對此林昶佐說，在他第一年進入國會時就與民進黨立委蕭美琴提出修法版本，當初也有人擔心此舉是開國安漏洞，但務實地來講，無論是《港澳條例》或是現行機制，都無法完整處理這些難民相關議題。

林昶佐也說，他最近協助了一位流亡印度的藏人學生，來到台灣也得到很好的獎學金肯定，在涵養及學識都備受肯定，卻礙於難民身份無法有好的機制來台讀書，「這是台灣的損失」。因此，類似這樣的狀況絕不是靠現有機制就可以處理，是否應立《難民法》或是在其他相關規定做補強，都是後續應該思考的問題。