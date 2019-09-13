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難忘被偷襲的痛！港大學生會署理會長黃程鋒「辭職離港」：希望有天可回去

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▲黃程鋒（左）。（圖／翻攝自香港大學學生會臉書）

▲黃程鋒（左）。（圖／翻攝自香港大學學生會臉書）

記者劉亭／綜合報導

香港大學學生會署理會長黃程鋒8月30日遭不明男子襲擊，因為擔心自己及家人安全，13日向學校提出辭去職務，並且離開香港。但他也希望，有天可以再回到香港，繼續未完成的學業。

綜合港媒報導，黃程鋒表示，目前在海外一個安全的地方，在關鍵的時刻離開香港感到很難過，更是「一生恥辱」，但他跟家人這段時間都面臨極大的壓力及困擾，希望學生會能原諒，並接受他的請辭。

在辭職信中，黃程鋒指出，上月30日凌晨12時許離開灣仔修頓場館，在軒尼詩道的巴士站等車時，突然有一名身高約175公分，戴著口罩的白衣男子從背後出現，用2條綁在一起的藤條打他，隨後轉身就跑。他表示，至今都能感到當時被打的痛，手上也留下疤痕。

黃程鋒認為這場襲擊並非巧合，在事件發生的24小時內，民陣召集人岑子杰及「光復元朗」遊行申請人鍾健平、前港大學生會會長孫曉嵐也都被突擊，更有28名示威者被拘捕。

雖然每天都很希望可以返回香港，但身為一名學校領袖，黃程鋒為了家人及自身安全，因此只能選擇離開，但每天都很關心香港現況，期望有一天能夠回去，在港大完成法學士（LLB），日後成為律師幫助港人，而他也會在海外持續為香港抗爭。

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