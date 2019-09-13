英國「抓騷」6周定罪！林鄭月娥：自己除了3萬警力外，就什麼都沒有

▲香港行政長官林鄭月娥。（圖／路透）

記者朱世凱／綜合報導

《路透社》在9月初公開香港行政長官林鄭月娥8月與商界閉門會面時的部分錄音，昨（12）日再曝光更多資訊，包含在問答環節時，林鄭月娥提到有人質疑當局對付示威者的手法不夠強硬果斷，但她解釋是「政府在這方面存在困難」。

林鄭月娥表示，2011年英國騷亂事件（又稱倫敦之炎、倫敦暴動），當局加開特別法庭及夜間法庭，在5到6周內完成對被捕人士的檢控及定罪程序，她反問在場人士，能不能想像她向終審法院首席法官提出加開特別法庭時，對方會有什麼反應，她認為「相關做法不能在香港應用」。

林鄭月娥也說，自己除了3萬警力之外就什麼都沒有，因此政府做任何事都必須全面考量警方的評估和行動，給予他們更多權力，因為警方面對示威者是寡不敵眾的。她再指，應對媒體是特區政府非常薄弱的一環，如果有幸渡過這次危機，當局有很多方面要作出改善。

▼林鄭月娥說，自己只剩3萬警力能面對示威一事。（圖／記者黃彥傑攝）



林鄭月娥透露，曾經邀請8間全球性的公關公司，協助重啟宣傳特區工作，但遺憾地其中4間立刻回絕，因為對方認為，在此時協助特區政府，會令他們的聲譽受損，另外2間之後也婉拒邀請。她表示，政府目前處於非常艱難的時刻，因為群眾有立場，擔心白色恐怖，「特區政府要找製作和設計公司工作並不困難，但由於部分工序在大陸內地進行，一講到『內地』，問題就會衍生出來，就好像有人發現智慧燈柱的部分零件來自上海，就開始大作文章。」

林鄭月娥最後還坦承，自己有2個老闆必須面對，一個是香港人民，另一個則是中央政府，導致她政治運作的空間非常、非常、非常有限。