22歲嫩師獨自海島遊　突發簡訊「想跳海」失聯13天...網揭六大疑點

▲ 女教師失聯 。（圖／翻攝自七環視頻、微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

四川宜賓一位22歲的女教師樂樂（化名），早前獨自一人前往廣西潿洲島遊玩，不過自本月1日起她就音訊全無，至今（14日）已過了13天。樂樂媽媽透露，女兒失蹤前並無異常，因此不太相信她會輕生，但有朋友曾收到訊息，稱「有想跳海的念頭」，並囑咐「幫忙照顧好我的父母」。

綜合陸媒報導，樂樂在生日後第二天，向公司請假出門遊玩，並於8月30日抵達潿洲島，隨後入住當地民宿，不過受颱風影響，原定於9月1日回家的她延遲了歸家的計劃。樂樂母親表示，當天晚上8點左右，自己仍能聯絡上女兒，「我還和她通了電話，後來她說要出去走走，到晚上9點鐘我就打不通她電話了。」

▲家屬透露樂樂有抑鬱症 。（圖／翻攝自微博）

當地警方表示，樂樂失蹤前身穿黑色上衣，下著中長短褲，戴著一副只有一塊鏡片的眼鏡，在其行李中發現一本未使用過的護照。經調查，她失蹤前曾給一名朋友發簡訊，稱自己要跳海，亦託付說「照顧好我的父母」，而當日疑似有人見到她坐在路邊哭泣。

不過樂樂母親認為，並沒有發覺自己女兒有何異常，「輕生我覺得不應該，她在昆明一家培訓機構做老師，並十分喜歡這份工作，或許會有壓力，但她從來沒有在我面前表現出來。」

▲監視器拍到樂樂的身影 。（圖／翻攝自七環視頻、微博）

妙齡女子離奇失蹤的消息在網路上引起熱議。網友整理了六大疑點，一、為何帶全新護照去不需要護照的潿洲島；二、和朋友說的跳海，究竟是什麼意思；三、女孩為何生日第二天突然請假旅遊；三、在客棧裡能說會道，在路邊卻異常，她到底經歷了什麼；四、為何說見網友卻又一人獨行；五、失聯13天了，島上、海裡搜救一無所獲，到底去了哪裡？

潿洲島旅遊區管理委員會有關負責人表示，除了島上，海島附近的海域也被納入搜尋範圍，島上每個村都有治安聯防群，每天會通報新情況。目前，政府和民間仍在發動各方力量尋找失聯的樂樂。