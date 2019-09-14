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華聞快遞／70年來江西省城鎮就業人員達1165.7萬　增長29.6倍

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▲▼江西省南昌市。（圖／CFP）

▲江西省南昌市。（圖／CFP）

《江西》70年來江西省城鎮就業人員達1165.7萬　增長29.6倍

直到2018年末，江西省城鎮就業人員達1165.7萬人，是1949年的29.6倍；全省城鎮非私營單位在崗職工平均工資達70772元，是1978年的128倍；企業退休人員養老金由1987年的月人均69元提高到2184元，增長31.7倍。（江西日報）

《海南》海南省將投放4000餘噸儲備豬肉

海南省從2019年8月底至2020年2月29日，分階段、分批次向市縣及洋浦經濟開發區進行定向投放，海南省現有庫存省級凍豬肉儲備總量4224.42噸，投放時，先投放常年儲備2000噸，後投放臨時增儲入庫已驗收的1761.39噸，餘下的463.03噸也將陸續投放，豬肉儲備分骨類、瘦肉類、五花類等9個品種。（海南日報）

《廣西》廣西立足與東盟對接區位優勢　深化國際運輸合作

廣西交通運輸廳副廳長陸曉明12日表示，廣西北部灣港海運網路覆蓋全球，已與100多個國家（地區）的200多個港口通航，其中與東盟的7個國家、47個港口建立了國際運輸往來。（中新社）

《黑龍江》黑龍江省新成立科技型企業2.1萬家

2018年黑龍江省委省政府部署實施新一輪科技型企業三年行動計劃以來，截至目前，累計新成立科技型企業21301家，有納稅申報的企業9667家；新增高新技術企業221家，總數為1150家；培育創新型領軍企業18家，今年上半年，全省技術合同成交額達498752.86萬元（人民幣，下同）。（黑龍江日報）

▲▼黑龍江雞西市。（圖／CFP）

▲黑龍江雞西市。（圖／CFP）

《湖北》湖北省政銀擔合作覆蓋近六成　小微企業獲再擔保融資21億元

目前湖北全省已有59個市縣政府參與「4321」新型政銀擔合作機制，落實10%風險分擔責任，全省覆蓋面達到57%，截至8月底，再擔保業務在保餘額21億元，「4321」風險分擔機制，指的是銀行貸款無法正常收回時，由政府性融資擔保機構、省再擔保集團、銀行、地方政府按照4：3：2：1比例承擔風險。（湖北日報）

《北京》北斗快速輔助定位系統用戶規模已突破3億

大陸自主研發的北斗快速輔助定位系統，填補了大陸移動通訊領域衛星導航輔助定位服務技術空白，用戶已突破3億規模。（新華社）

《四川》四川到2021年康復輔助器具產業規模超100億元

四川省老齡人口達1762萬，總量居大陸全國第二，全省有622萬殘疾人和大量傷病人，是大陸全國康復輔助器具需求人數最多的省份之一，當地政府提出，到2021年全省康復輔助器具產業規模超過100億元。（四川日報）

《福建》廈門外貿進出口穩中提質　1-8月進出口4084.3億元

今年以來，廈門持續優化外貿環境，持續推進結構優化，力促外貿平穩發展、穩中提質，1-8月廈門市外貿進出口4084.3億元，增長4.1%，高於全國同期增速 0.5 個百分點。其中，進口 1786.7 億元，下降0.5%，出口2297.6億元，增長8.1%。（廈門日報）

▼福建省廈門市。（圖／CFP）

▲▼福建省廈門市。（圖／CFP）

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