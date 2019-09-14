26年來首次！日本琦玉縣爆「典型豬瘟」　撲殺678頭豬　

▲日本典型豬瘟已擴散至關東地區。（圖／資料照）

記者張靖榕／綜合外電報導

繼岐阜、愛知、三重、福井先後傳出豬瘟消息，日本關東地區也首次證實，琦玉縣秩父市內養豬場豬隻感染上豬瘟。埼玉縣召開緊急對策會議，預計14天內完成撲殺該養豬場678頭豬。

根據《日本廣播協會》「NHK」報導，農林水產省週五（13日）向外界宣布此消息，染上豬瘟的養豬場11日運送37頭豬到山梨縣笛吹市，到了隔日加工前，人員發現其中一頭豬隻已經死亡，另外3頭出現內臟異常。山梨縣政府進行基因檢查，但無法排除感染豬瘟的可能，之後轉由國家部門檢驗確定感染。

山梨縣政府指出，該養豬場紀錄豬隻從8月底開始陸續死亡，詳細狀況需等進一步調查。豬瘟為豬隻間的傳染病，日本於2018年9月發現病例，是26年來首次。埼玉縣知事大野元裕表示：「希望和相關人員迅速應對狀況」；縣知事長崎幸太郎則稱「將確實執行防疫作業，努力確保杜絕病毒進入養豬農戶。」

日本「豬瘟」（Classical Swine Fever）與中國大陸的「非洲豬瘟」（African Swine Fever）不同，日本豬瘟病毒較弱，是「瘟疫病毒屬」（Pestivirus）感染，屬於RNA病毒，已有疫苗，而台灣自從民國96年至今沒有發生過。

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