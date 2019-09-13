完善福利制度、顧客至上！4大重點讓日本成為最多百年企業的國家

▲（圖／東京帝國都飯店 官方網站）

大家知道，日本是全世界百年企業最多的國家嗎？

日本在歷經 80、90 年代的泡沫經濟，以及2008年世界金融海嘯後，為何這些百年企業依舊能在激烈的變化中屹立不搖？除了眾所皆知的日本職人堅持與處事基本的誠信之外，還有哪些職得學習的企業經營的呢？

以下將以 4 個論點為例，讓我們深入思考與探究：

1.以「永續傳承」為使命的民族意識

▲（圖／森下仁丹）

不論就歷史、生活、工作等面向而言，日本人對「傳承」的要求向來都有一定的水準。2019 年日本天皇正式邁入第 126 代，並命名新年號「令和」，對他們來說，這不僅是個全新的開始，也象徵著他們循規蹈矩、重視文化傳承的精神。

將此思維套在百年企業上，即可明確地看出共同點──永續傳承。許多日本企業的經營方針，皆以「短期10年，中期30年，長期100年」為主要目標，強調深謀遠慮，從企業剛起步時便帶著廣大的遠見，訂定了百年後的目標。如同百年企業森下仁丹，該品牌以「傳承人類健康福祉為理念」，創業的源起為廣為人知的銀粒仁丹，期間運用了包覆的技術製成了現在的晶球益生菌，晶球技術經過多次的改良以提高益生菌存活率，遠期更期望能將晶球技術運用在包覆 DNA、RNA遺傳因子等醫學運用以造福社會，每個時期都有一定的突破，以正向的保健觀念持續推廣至今。

2.堅持「顧客至上」主義

▲（圖／Agoda.com）

只要到日本旅遊，就能感受到他們對顧客用心服務的態度，讓人有著「賓至如歸」的舒適感。



相信不少人都有相同的想法，只要到日本旅遊，就能感受到他們對顧客用心服務的態度，讓人有著「賓至如歸」的舒適感。就像日本地鐵對電車準點的要求、每天多班車次的制定、或是公車司機需等乘客都坐好後才啟動發車，在細微處的種種貼心都使外國遊客讚嘆不已。

這種「顧客至上」的概念，用東京帝國都飯店來當做例子再恰當不過。曾有入住過的客人笑著說：「到這裡你要盡量隱藏情緒，再怎麼小的端倪服務生都能看出來！」房務員能就床上的痕跡，判定客人睡眠的習慣，貼心的提供適合的枕頭與位置；房間擺設符合各項需求，垃圾桶、衛生紙都擺在恰到好處的地方，即使飯店內有近900間客房，他們仍能做到非比尋常的地步！

3.重視人才與完善的福利制度

▲（圖／TOYOTA 官方粉絲專頁）

「終身僱傭制」為日本企業中常見的員工聘任制度，顧名思義便是一生都待在同一間公司工作；另一種「年功制」則是依照員工的年資和付出，來決定薪資調配和職位晉升。這兩種方法對有家庭和經濟壓力的員工來說，都是極具體恤的保障。另外，日本企業向來也十分注重員工福利，舉凡人力培訓、工時補助、員工伙食、家庭照顧等皆能面面俱到。

最著名的企業實例正是日本豐田汽車，其強調「能力比年資更重要」，用「以人為本、造車育人」的宗旨，度過 100 多個年頭。而上述的「終身僱傭制」也是豐田汽車對員工最基本的「約定」，無論是生產端、作業端、業務端的同仁，他們都盡可能地幫助每位員工做到退休，透明化所有升遷管道與福利；此外，豐田汽車每年會定期舉辦家庭日，讓員工能攜家帶眷參與活動，不僅能促進家庭和諧，也自然能提升企業的認同感與向心力。

4.「先義後利」的處理法則

▲（圖／Pinterest）

商場上，多數商人、企業家都將「賺錢」為首要之務，以提升事業體的穩定度以及良好的資金流通。然而，對不少日本百年企業來說，反倒是以「先義後利」做為企業的核心價值觀，必要時會為了顧全大局放棄自身的利益。

例如日本知名的大丸百貨，即是將「先義後利」原則設為公司的家訓，時時提醒自己要先做對社會有意義的事，之後再來思考利益端，他們認為平時多幫助社會，對自己有利的結果自然會到來。此外，像第一點所提到的森下仁丹，他們在每次開發新的產品時，最要求的是產品的安定性而非時效性，商品會經過反覆的安定性測試，堅持若無法做到最佳狀態，絕不會輕易對外發售，相對來說研發的時間就會拉比較長，這種為消費者把關著想的心態，也是看重道德大於利益的一種表現。

綜觀以上論述，除了可看出日本企業謹慎、認真的態度之外，也不難察覺他們對於公司、員工、客戶三方，大多能做到盡善盡美的程度，以及那種不畏任何考驗，只為實踐理想的用心，不只是企業的典範，更是值得每個人學習的精神指標！

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