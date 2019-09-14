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限量總是殘酷！台啤聯名plain-me「旅行小包」經典水波紋超欠收

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▲台啤小包 。（圖／台啤提供）

▲台灣啤酒今年跨界聯名plain-me，合作推出限量「台啤經典PM旅行小包」。（圖／品牌提供）

生活中心／台北報導

這幾年日韓穿衣風格簡單又不失時髦，配件、包包設計結合時尚與實用，隨意搭都相當耐看！台灣啤酒今年跨界聯名Plain-me，合作推出「台啤經典PM旅行小包」，百搭設計無論時尚男女、文青、運動咖，只要簡簡單單搭配經典，立刻變身流行雜誌的超級模特兒！日前官網釋出消息即引起民眾詢問，但其實這款旅行小包只送不賣，消費者只要購買經典台灣啤酒(0.5L活動罐)，撕開罐身的活動貼紙，掃描獨立QR code參加線上抽獎，即有機會入手收藏。

近年跨界聯名蔚為流行，多數品牌選擇與精品聯盟開發新契機，聯名杯、聯名T-shirt、聯名鍋具等，創造不少話題，這次台灣啤酒搭上熱潮與Plain-me合作激發創意，包包印製經典台啤水波紋，兼具原創性與辨識度，酒咖們更是一見鍾情，洗版官方FB狂問「哪裡買？」「求連結？」敲破碗也要得到。    

品牌表示，當初選擇Plain-me的原因簡單，正如台啤風味經典不敗的特性，腳踏實地為自己的身份努力，且身為台灣第一間O2O選物店，Plain-me北中南皆設置實體店鋪，生性低調卻廣為人知，該品牌也受邀參加上海時裝展演、金馬獎紅毯指定造型，更是潮流媒體GQ、MONOCLE、LV城市指南所推薦的品牌，與台灣啤酒長年忠於經典、永不妥協的好味道，兩個品牌理念不謀而合，因此促發雙方合作。
 

▲台啤小包 。（圖／台啤提供）
 

這款「台啤經典PM旅行小包」設計採白底包搭配沁藍水波紋，宛如清涼台啤隨身帶著走！方形開口設計方便取物，容量剛剛好，外測拉鍊的小口袋可收納一些隨身小物品，像是悠遊卡、護唇膏、零錢等，根據不同需求創造不同背法，小胸包個性有型、側背包氣質文青，也可以率性拎著走，走出不用被別人定義的大人WAY，經典百搭風格絕對是2019年必收單品。

台啤聯名Plain-me的「旅行小包」全台限量推出，民眾迫不及待搶聯名，當作出遊、上班穿搭配件，跟上這波經典浪潮。要如何入手呢？即日起按照3步驟即有機會獲贈：購買500ml經典台啤活動罐並撕開罐身上的貼紙，接著掃描QR code至活動網站登錄，線上立即抽包包！除了包包之外，台灣啤酒更祭出1萬元經典現金獎（限量20組），讓民眾一撕就有好康，擁抱美好心情，即日起至10/15，各項好禮於活動期間內抽完即止，趕緊把握機會撕出大獎。

詳情請見活動網站：http://bit.ly/2PC8Wif

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