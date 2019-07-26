歡慶台啤100年一同舉杯！復刻「台灣第一支高砂啤酒」限時免費喝

▲「台啤100趴」開跑！請你喝百年復刻台灣第一支啤酒。（圖／業者提供）

消費中心／綜合報導

台灣人心中的國民啤酒—台灣啤酒，今年100歲了！自1919年高砂麥酒株式會社建廠推出台灣第一支啤酒「高砂啤酒」後，台灣啤酒便深入台灣人的日常。台灣啤酒為了慶祝100周年，復刻百年前的高砂啤酒，並特別規劃於7月27及28日，在台灣首座啤酒工廠（現台北啤酒工場）舉辦「台啤100趴」啤酒節，邀請民眾一同舉杯同慶，祝賀台啤一百年。

台灣啤酒在台深耕一世紀，陪伴台灣人度過許多人生中重要的時刻，不論是台灣市佔率第一的金牌台啤，還是熱炒店不可或缺的經典台啤，又或者是最新鮮的18天生啤，皆廣受台灣人的的喜愛。「台啤100趴」啤酒節活動，廣邀各路啤酒咖共襄盛舉，活動現場販售百年紀念款小酒杯，只要花費百元購買乙只紀念杯，就可現場任飲10杯台灣啤酒全系列產品。

不僅如此，活動當天每逢整點，就能享有高砂啤酒舉杯免費喝的活動，邀請民眾一起品嘗世紀啤酒的滋味。除了啤酒盛宴，現場有音樂表演、趣味遊戲，亦規劃適合全家大小的酒菜市集，備有水果啤酒冰沙、台酒限定冰棒、下酒菜美食和無酒精飲品，吃喝玩樂一次滿足，讓民眾享受最道地的台灣味。

另外，為紀念百年經典時刻，「台啤100趴」啤酒節祭出跨世紀三入超值禮盒，從復刻百年前的高砂啤酒、六十周年的古早台啤，至最潮的北啤精釀啤酒，讓消費者一次滿足，藉由品嚐台灣啤酒的三種經典口味，感受啤酒製酒工藝在百年之間的蛻變成長。

「台啤100趴」將於7月27日及28日15：00至20：00在台北啤酒工場開跑，力邀民眾前往品嚐台灣啤酒百年間釀造的全系列啤酒滋味，一同為台灣啤酒百年慶典乾一杯。 錯過這趴再等100年！活動當日還有滿額送獨家設計經典水波紋後背包等好康優惠，詳細活動辦法請隨時關注台灣啤酒粉絲團最新訊息。

台北啤酒工場（建國啤酒場）地址： 台北市八德路二段85號

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