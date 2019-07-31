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一起舉杯！歡慶台啤100年經典時刻　復刻「台灣第一支高砂啤酒」限時喝

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台啤 。（圖／湯興漢，壓警語）

▲歡慶台啤一百歲，Super346啤酒文創餐廳推出「經典百年啤酒套餐」，能喝到台灣第一支啤酒「高砂啤酒」復刻版。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

蝦米尚青？台灣啤酒尚青！這個至今仍膾炙人口的廣告金句，承載了老中青跨世代的不同回憶，這當中有跟三五好友暢飲的歡樂開心，有的時候則是怨恨痛哭的悲傷夜晚，甚至在孤獨低潮時想獨自暢飲享受放鬆時光，每個時刻都有台灣啤酒的存在。然而，這個陪伴人們生活記憶中再熟悉不過的台灣啤酒，今年已經邁入100歲了！因此，為慶祝100歲生日快樂，台灣啤酒不僅特別推出百年紀念包裝，還在台北啤酒工場場區內Super346啤酒文創餐廳推出「經典百年啤酒套餐」，不僅能吃到美食，還能喝到台灣第一支啤酒「高砂啤酒」復刻版，邀你一同舉杯歡慶台灣啤酒百歲生日快樂。

台灣人心中的國民啤酒—台灣啤酒，今年100歲了！而台灣啤酒的發源地就是位於台北市八德路的台北啤酒工場，其前身原為日治時期的高砂麥酒株式會社建廠，創建於西元1919年，為日據時代台灣唯一的啤酒製造廠，與日本北海道札幌啤酒廠齊名。後來二次大戰結束後，「高砂麥酒株式會社」更名為「台灣省專賣局台北啤酒公司」，並歷經二次更名，於民國64年正式改名為「建國啤酒廠」。而後隨著台灣經濟穩定，國人對啤酒需求大增，1966年到1996年間，烏日啤酒廠、善化啤酒廠及竹南啤酒廠也先後加入生產行列，四大啤酒廠就此奠定國內啤酒生產基礎。

▲▼臺灣菸酒-台灣啤酒百年慶活動，台北啤酒工場、Super346啤酒文創餐。（圖／記者湯興漢攝）

▲建國啤酒廠亦為現在的台北啤酒工場，前身為高砂麥酒株式會社的酒廠，在日治時期為臺灣唯一一間生產啤酒的酒廠。

▲▼臺灣菸酒-台灣啤酒百年慶活動，台北啤酒工場、Super346啤酒文創餐。（圖／記者湯興漢攝）

▲啤酒普及於一般台灣民眾，始於日據時期駐台日人對啤酒的需求。因此，台灣啤酒這次也特別邀請日本台灣交流協會新聞文化部部長松原一樹（右二）前往台北啤酒工場參訪，一同品嚐百年復刻版高砂啤酒。對於這次受邀參觀，松原一樹指出，台灣跟日本關係密切，尤其台灣啤酒更是受到日本年輕人喜愛，成為遊台灣必帶伴手禮之一，因此這次能到台北啤酒工場參訪，覺得十分有意義。

台啤 。（圖／湯興漢，壓警語）

▲▼臺灣菸酒-台灣啤酒百年慶活動，台北啤酒工場、Super346啤酒文創餐。（圖／記者湯興漢攝）

而這當中深具歷史意義的建國啤酒廠，也在2000年被台北市政府定為第95號古蹟，轉型為文化園區，成為現在的台北啤酒工場，是台北市重要啤酒工業特色景點，已有百年歷史。工廠除了仍有繼續生產啤酒外，還保有許多重要歷史文物，包含不同時期的老照片或日據時代的產品商標、40公升鋁製桶裝生啤酒、外銷用的竹簍，甚至連台灣第一支啤酒「高砂啤酒」，以及外銷國外的第一支啤酒、台灣黑啤酒、寶島啤酒等過往推出的款式，也都完好保存。另外，還有超過40年歷史且仍可使用的德國製第三代銅製糖化設備，其長長天鵝頸造型是啤酒文化中難得一見的藝術品，具高度歷史價值。

走訪台北啤酒工場不僅能看到台灣啤酒的以往風華回憶，亦能看見台灣啤酒最潮精釀系列「Baby北啤精釀」的生產過程，讓人感受到啤酒製酒工藝在百年之間的蛻變成長，而且最後還能到Super346啤酒文創餐廳品嚐「經典百年四人啤酒套餐」，菜色包含冷盤三拼、香辣啤酒蟹、三杯啤酒雞、串燒拼盤、泰式鮮魚、古法紅糟肉、黑金流沙包等，同時還附有四瓶台灣第一支啤酒「高砂啤酒」復刻版，一邊吃著美食佳餚一邊感受百年前的啤酒風味，一同見證台灣最重要的啤酒產業發展、文化與製酒工業過程。

台啤 。（圖／湯興漢，壓警語）

▲除了對台北啤酒工場印象深刻，松原一樹喝到台灣第一支啤酒「高砂啤酒」復刻版時，也感到非常喜歡。他說：「味道喝起來比較濃，但卻有著滿滿懷念感，另再搭配台菜一起享用更是絕配。」

台啤 。（圖／湯興漢，壓警語）

▲為了慶祝100歲生日快樂，台灣啤酒也推出100週年經典百年限定紀念版，外觀設計來自台灣第一座啤酒廠－高砂麥酒株式會社於日治時代的建築舊照，別具歷史意義。

不論是台灣市佔率第一的金牌台啤，還是熱炒店不可或缺的經典台啤，又或者是最新鮮的18天生啤，甚至是最潮的北啤精釀啤酒，皆廣受台灣人的的喜愛。走過一百年的台灣啤酒，其所累積的點滴工藝能量與堅持，陪伴台灣人度過許多人生中重要的時刻，若想到台北啤酒工場感受台灣啤酒百年風華，只要20人以上就能免費預約導覽。至於期間限定的「經典百年四人啤酒套餐」則販售到8月15日，售價2999元+10%。趕快相揪三五好友一起到台北啤酒工場，不僅能吃喝玩樂一次滿足，還可享受最道地的台灣味，一同為台灣啤酒百年慶乾一杯吧！

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