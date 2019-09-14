菲律賓買PCC-76用韓戰英雄命名　提升巡邏反潛作戰力

記者吳宛霖／綜合報導

菲律賓政府在2017年12月批准海軍購買PCC-76浦項級巡邏艦的預算案，並在2018年1月派遣海軍人員到韓國受訓，並在今年8月接收並將它改名為孔拉多‧雅浦（BRP Conrado Yap），主要用於近海巡邏及反滲透，提升菲律賓的反潛作戰能力。

孔拉多‧雅浦是菲律賓陸軍軍官，在韓戰期間加入聯合國軍抗擊北韓及中國，1951年在美羅洞戰役（Battle of Yultong）中與菲律賓第10營對抗中國人民志願軍第44師。當時菲律賓營側翼的波多黎各營和土耳其旅接連被打垮，關鍵時刻孔拉多‧雅浦連長率隊反擊，讓第10營逃離包圍網，然而他的坦克連隊卻遭敵軍全滅，孔拉多‧雅浦自己也被擊斃，被菲律賓政府授予最高軍事榮譽勇敢和自我犧牲勳章，並命名原韓國海軍的浦項級巡邏艦為孔拉多‧雅浦。

▲菲律賓海軍接收原為韓國海軍的浦項級巡邏艦（Pohang-class corvette）。（圖／翻攝自菲律賓海軍臉書）

孔拉多‧雅浦是浦項級第2批次，原本是韓國海軍的忠州號，從1987年至2016年在韓服役，屬於水面快速作戰艦艇，長度為88.3米，橫梁10米，吃水深度2.9米，滿載排水量1216噸，1門76毫米炮，2門雙管40毫米自動炮，6具魚雷發射管，12具深水炸彈發射裝置及雷達和聲納系統，可不間斷運行20天，航程為4000海浬。

作為水面快速作戰艦艇，孔拉多‧雅浦負責守護韓國近海的安全，主要用於巡邏及反潛、反滲透等作戰，以降低造價、適合大量建造為設計理念，韓國海軍先後建造24艘，成為當時亞洲擁有最多輕型護衛艦的國家，甚至在南北方衝突和與日本鄰海爭議期間，創造1年內下水4艘的記錄。