川普被騙仍頒「英雄獎」　50歲男「汽水瓶轉移德州槍手注意力」被踢爆：謊言

▲格蘭特撒謊贏得英雄美稱。（圖／翻攝自臉書「Jenny Grant」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國男子格蘭特（Chris Grant）作為震驚全美的德州、俄州槍擊案生還者之一，因其英雄表現在周一（9日）由母親出席白宮表揚典禮，和其他10人共同獲頒嘉許狀。然而警方踢爆格蘭特的英雄事蹟其實是憑空捏造出來的，特勤局（Secret Service）已將他拘捕調查。

綜合美國「abc NEWS」、《華盛頓郵報》（The Washington Post）等外電報導，50歲的格蘭特在艾爾帕索（El Paso）3日發生的沃爾瑪槍擊案中身中2槍，後來在醫院接受訪問，他當時正在商場裡幫孩子們買零食，為了轉移槍手的注意力，隨手拿起貨架上的汽水敲打，讓對方把槍口朝向自己，使其他人有逃命的機會。他因此被稱為「英雄」。





▲白宮仍然頒發獎狀給格蘭特的母親。此時格蘭特已經被捕 。（圖／達志影像／美聯社）

事後警方調閱監視器反覆查證，發現格蘭特根本沒有拿汽水瓶吸引槍手注意力，也沒有做出任何值得嘉許的行為。格蘭特和母親9日前往華盛頓準備出席白宮表揚典禮，在典禮開始前被警方逮捕；儘管白宮已經獲悉格蘭特的事情，仍邀請他母親上台接受嘉許狀，美國總統川普依然向全國人民講述格蘭特子虛烏有的事蹟。

艾爾帕索警方指出，格蘭特的行為和其他人一樣「只是本能的自保反應，不多也不少」，「他說的不是事實，我們（透過監視畫面）看到他的舉動，和他描述的完全不同。」對於白宮竟沒有事先向警方核實真相，警探卡里洛（Enrique Carillo）表示，「沒有人想到要事先和我們聯絡，如果有的話他們就會知道。這是警探們研究了數小時得出的結果。」

▲獎狀表揚虛假的事蹟。（圖／翻攝自臉書「Jenny Grant」）

警長戈麥斯（Robert Gomez）指出，過去從沒遇過受害者在事後如此扭曲地描述當時的情況。不過警方也強調，他們並非批評格蘭特的自保行為，而是要讓大家知道一項事實—格蘭特並沒有做出如他宣稱的英勇行為。

這場典禮由川普出席頒獎，為8月3日份24小時內先後在德州和俄州發生的槍擊案死者致哀，並為11名做出英雄行為的生還者們頒發嘉許狀。