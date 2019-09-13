香港連霸全球最自由經濟體　港府反駁佛瑞塞有關法治言論

▲香港中環。（圖／記者彭懷玉攝）

記者馬叔安／綜合報導

加拿大智庫佛瑞塞研究機構（Fraser Institute）12日公佈《世界經濟自由度2019年度報告》，再次將香港評為全球最自由的經濟體。不過，研究所提及大陸干預及鎮壓爭取民主的示威，嚴重威脅香港法治，危害香港的高排名，但此番言論被港府加以反駁。此外，台灣、日本和韓國則同樣被列於「最自由」的地區。

根據報告內容，排行前三名分別為香港、新加坡和紐西蘭，其次則是瑞士、美國和愛爾蘭，台灣排名第19，贏過德國、芬蘭和捷克等國，大陸則排名第113。Fraser Institute網站指出，報告中「經濟自由」的基礎包括個人選擇、自願交換、進入市場和競爭的自由以及個人和私有財產的安全。

《新華社》報導，特區政府發言人說，這充分反映特區政府一直以來堅定地建立一個自由經濟體及提供公平營商環境的決心，特區政府將竭力鞏固香港固有的體制優勢，包括優良的法治傳統、自由的貿易和投資制度、簡單低稅制、良好的營商環境，以及高效的政府。

▲研究所提及大陸干預及暴力鎮壓爭取民主的示威，危害香港的高排名，圖為0831香港反送中，警方發射催淚彈。（圖／記者黃彥傑攝）

《香港01》報導，《世界經濟自由度年度報告》自開始發佈以來，香港一直位列榜首，港府發言人對佛瑞塞研究機構有關香港法治的言論，表示反對和遺憾，「完全沒有客觀事實根據」，自1997年7月1日中國對香港恢復行使主權以來，港府一直嚴格按照《基本法》的規定實行「港人治港」、高度自治，「一國兩制」得到全面和成功落實。