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香港房價14年大漲420%　「買房好難」掀起抗議：沒什麼好失去

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▲香港房價大漲。（圖／CFP）

▲香港房價大漲，短短14年間漲了420%。（圖／CFP）

實習記者曾筠淇／綜合報導

雖然香港反送中的抗議行動主要是針對「引渡條例草案」，但也間接看出人民對政府的不滿，房價的飆漲正是其中之一。香港中文大學的李兆波（Simon Lee）指出，自2004年以來，40平方公尺或再更小的公寓價格竟已上漲了420%，而小型住宅單位的最低價格也要593萬港元（約新台幣2356萬元），這樣的情況讓年輕人難以買房，只好走出來抗議。

李兆波是香港中文大學商學院國際商務與中國企業項目的聯合主任，同時也是會計學院的高級講師，他在CNA（新加坡亞洲新聞台）表示，雖然香港人民在「反送中」的抗議活動中，主要是針對「引渡條例草案」提出反抗，但其實探究根本，這是源於人民對政府的不滿，而住房問題也是其中之一。

根據香港政府統計處的數據顯示，自2004年至2018年，雖然工資指數上升了63%，相當於每年上漲3.5%，但住房、食品、運輸的消費者物價指數（CPI）在同時期也增長了47%，即每年2.8%。不只如此，40平方公尺或再更小的公寓，在同一時期中上漲了420%，相當於每年增加了12.5%。

2018年底時，以40平方公尺內的房屋來看，每平方公尺都約要13萬至17.5萬港元（約新台幣51.7萬至69.6萬元），但截至目前，卻已上漲到約15萬至18萬港元（約新台幣60萬至71.6萬元），小型住宅單位的最低價格則還要593萬港元（約新台幣2356萬元）。

▲▼香港籠居、香港房子。（圖／資料照）

▲香港有超過一半的家庭沒有屬於自己的房屋。（圖／資料照）

依照薪資數據來看，「大多數大學畢業生沒有希望購買自己的房子」，24至35歲且具有大學以上學歷者的月薪多落在21250港元左右（約新台幣84557元），但以全體年齡區間觀之，薪水只有15000港元（約新台幣6萬元）。因此，對於年輕的香港人而言，買房就成了難以落實的夢想。

此外，由香港的貸款限制規定可知，民眾僅能貸房屋價值的60%，就算有另外購買抵押貸款保險，也只能貸80%而已，這讓香港人難以負擔，因此，擁有住宅雖是香港人的願望，但在現實的考量下，他們反而會選擇租屋，只不過以40平方公尺的房屋來看，租金在2004年至2018年也上升了177%，即每年7.5%。

據香港政府統計處指出，直至今日，只有不到一半的香港家庭有自己的房子，且在這十年多都維持這樣的狀態。現在，香港人忍無可忍，紛紛走出來抗議，向他們面臨的障礙抗爭，因為在這樣惡劣的環境下，他們也已經沒有什麼能夠失去了。

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