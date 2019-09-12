中馬建立海上問題磋商機制！王毅：力爭2021年內完成《南海行為準則》

▲王毅。（圖／CFP）



記者邱茀濱／綜合報導

大陸外交部長王毅12日與馬來西亞外長賽夫丁會談後表示，中方將與馬來西亞和其他東協國家，一起力爭2021年底前完成《南海行為準則》（COC）磋商，切實發揮南海穩定器作用。

據《央視》報導，王毅與賽夫丁會面完一同見記者時指出，近年來南海的緊張局勢大體上降溫，中國和相關國家會繼續妥善處理分歧，共同維護南海和平穩定。此外，雙方還同意就海上問題，建立雙邊磋商機制，作為雙方的對話和合作平台。

其實，王毅此前會見賽夫丁時就指出，中方讚賞馬方積極支持「一帶一路」倡議，中馬是共建「一帶一路」的天然夥伴，相信中馬攜手共建「一帶一路」將為兩國合作開闢更廣闊前景，助力兩國實現共同發展。雙方應鼓勵和支持兩國企業更積極開展合作，實現互利共贏。

王毅說，中方重視馬來西亞在東盟和地區的重要影響，願與馬方密切配合，確保即將舉行的東亞合作系列外長會取得積極成果，發出支持多邊主義和自由貿易的明確信號。

王毅在今年3月左右也提到，《南海行為準則》是《南海各方行為宣言》的升級版，將會更好適應這個地區的需求，更有效規範各方的行為，更有力維護南海的航行安全和自由，為中國和東盟各國之間增進互信、管控分歧、促進合作、維護穩定發揮應有作用。

▲王毅。（圖／翻攝大陸外交部官網）