啖秋蟹配阿公級飲料超鮮甜　老饕推薦試過一次就回不去了！

▲秋天又稱食慾之秋，這個季節必吃的絕對是肥美鮮甜的秋蟹！（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

一眨眼今年就過了一大半，時序進入九月，五穀豐收、稻穗滿盈，迎來食慾之秋，肥美的秋蟹是老饕必吃美味，螃蟹為了累積足夠的能量過冬，蟹肉會特別肥厚，加上繁殖期到，蟹膏更是飽滿，也讓「秋蟹」成為季節限定的奢侈滋味。吃蟹眉角不少，越簡單的料理方式越能嚐到蟹本身的鮮甜，除此之外，選對配角，也能讓秋蟹美味更上一層樓，老饕狂推的這款阿公級飲料號稱神配角，每個人家裡廚房一定有它，今年吃秋蟹的時候就拿出來配，感受一下什麼叫神仙級美味！

螃蟹偏寒，在料理上大多會以屬熱的食材搭配，想小酌的時候，選擇溫補的酒類再適合不過，像是黃酒系列當中黃酒、紹興、花雕、紅露等都相當適合用於料理，對於老饕來說，紹興跟秋蟹更是絕配。紹興酒口感醇厚，由於採低溫發酵方式釀造，有越陳越香的特點，搭配肉質鮮甜肥美的秋蟹，不僅可帶出蟹肉甘甜的海味，也能去除養殖蟹的土味，無論入菜或是當成搭餐酒各有風味。

▲黃酒系列搭配秋蟹更能襯托蟹的鮮甜，配上紹興更是老饕推薦的神級美味。（圖／臺灣菸酒提供）

紹興酒為黃酒系列中的佼佼者，亦是歷史上「十大名酒」之一，許多人對它的印象還停留在「料理酒」，想到紹興酒就會直接聯想到燒酒蝦、醉雞、滷肉、燉雞湯等料理，好像很少有擔綱主角的機會。紹興酒本身具有越陳越香的特性，直接飲用質醇味厚、溫熱飲用芬芳澄澈，能刺激味蕾、品嚐更細緻、富層次的食物滋味。

▲紹興酒製程沿襲古法，釀造過程繁瑣嚴謹。（圖／翻攝自臺灣菸酒官網）

臺灣菸酒公司旗下的埔里酒廠所生產的「玉泉绍興酒」系列幾乎包辦了國產绍興酒的市場，甚至銷售到海外，埔里紹興自1953年上市以來，在各式喜慶宴會場合都能見到它的身影，飲用紹興蔚為風潮，更於1988年榮獲世界希臘食品評鑑會的金質獎章，釀造過程沿襲古法，經壓榨、澄清、過濾、殺菌、裝甕後還需經過一定的熟成才能包裝上市。

除了紹興酒以外，黃酒系列另有花雕、黃酒、紅露。其中，花雕酒最常出現在花雕雞裡，除入菜外，也可加熱至攝氏38～40度飲用，香氣更足。而黃酒是採用日本清酒方式釀造，因原料為蓬萊米、小麥，使酒色呈現琥珀剔透，因此被命為「黃酒」。玉泉特級紅露酒則採用紅麴釀酒，氣味清新、更是宜蘭縣酒，直接飲用或者製作調酒、料理皆宜。

▲蘋果西打帶有蘋果的清甜氣味加上氣泡口感，不僅是懷舊飲品，也是調酒好幫手。（圖／資料照）

知名酒類YouTuber以平常不太會單喝的黃酒系列搭配不同飲料試飲，驚訝發現這幾種組合相當優秀，像是紅露酒搭配蘋果西打及話梅、黃酒配上麥根沙士、花雕酒配梅子綠、紹興酒搭配健酪等，不只顛覆一般人的想像也顛覆了你的味蕾，提供了對單飲接受度較低的人幾個不同的選擇。



▲黃酒歷史悠久、氣味豐富。（圖／臺灣菸酒提供）

在飲酒文化中，黃酒系列歷史淵遠流長，現在如果只被歸類在料理酒那就太可惜了，無論是搭配秋蟹、入菜、製作調酒，每一口都值得細細品味。

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