「波士頓龍蝦」加魷魚大腸麵線只賣299　網：比螃蟹還便宜

▲波士頓龍蝦大到比碗還大再加魷魚大腸麵線分享價只要300元不到。（圖／王國華提供）

記者楊熾興／桃園報導

中秋節前夕，桃園市中壢湯包麵線排隊名店，打出400g至450g的波士頓龍蝦「誰敢賣$299啊？重點是一整隻哦不是劈半隻哦」，然後再加1碗魷魚大腸麵線，只要分享出去即可享此優惠價，同時中秋烤肉外帶波士頓龍蝦也只需300元；網友回說，「天啊！簡直是太猛了比一隻螃蟹還便宜啊！」「佛心老闆，已私您了」、「老哥這價格真的是在交朋友的」。

▲網友即時分享波士頓龍蝦優惠，店內立刻高朋滿座。（圖／王國華提供）

隔壁老王在社群網站PO出，「這裡沒有狂只有更狂，外面400g至450g的波士頓龍蝦賣500元，您的支持老王才會《衝》哦！分享享優惠價299元，還加一碗魷魚大腸麵線」，結果一天不到時間就已經分享143次等於143隻波士頓龍蝦售出，若再加上加上中秋烤肉預定拿回去自己烤的約400隻，顧客踴躍響應讓老王擔心一堆龍蝦要怎麼存放。

▲▼活凍波士頓龍蝦400-450公克外面行情價需500元。（圖／王國華提供）

網友回應：「我餓了」「佛心老闆」「已私您了」「老哥這價格真的是在交朋友的」「天啊！簡直是太猛了比一隻螃蟹還便宜啊！」「這樣真的要買幾個冷凍庫放龍蝦了」，更有一位遠在台中的林姓網友說：「王董！我訂10隻可以幫我宅配嗎？希望你本人可以親送，畢竟我是被你一再晃點的中部鐵粉」。