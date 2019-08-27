下班藉酒消愁！41歲男隔天「腦梗塞」昏迷...妻子嚇壞　搶救2小時身亡

▲沈男因生活壓力大，每天喝酒消愁。（圖／免費圖庫pakutaso）

記者洪珮瑄／綜合報導

大陸一名41歲的沈姓男子近日下班回家後，藉著喝酒來減輕壓力感，沒想到隔日卻陷入昏迷，怎麼搖都搖不醒，當場嚇壞妻子。事後，送醫被檢查出「腦梗塞」，經過2小時多的搶救仍不幸身亡。

綜合陸媒報導，沈男的妻子表示，事發當天發現先生的時候已經昏迷不醒了，之後便連忙叫了救護車。經過醫院詳細檢查，確診沈男是突發性腦梗塞而造成昏迷，且大腦內的血管堵塞面積高達70%，事後，醫生立刻安排「溶栓手術」，沒想到經過2個多小時的搶救仍救不回沈男的性命。

▲沈男喝完酒隔天昏迷不醒。（圖／達志／示意圖）

據悉，沈男和妻子結婚後感到壓力非常大，除了要扶養3個兒子外，還要照顧生病的父母，獨自扛起家中經濟。在巨大的生活壓力下，沈男便漸漸出現失眠的症狀，他為了要讓自己入睡，時常在晚上喝了點酒，久而久便成為一種習慣，每天一定要來一瓶酒才能上床睡覺。

事發當晚，沈男因房貸及孩子的補習費陷入困擾，心裡憂愁便比平常多喝了幾瓶酒，沒想到隔日竟昏迷不醒，甚至因此喪失生命。醫生事後表示，睡前這件事絕對不能頻繁做，因為睡前飲酒會使患者血壓升高、加速動脈粥樣硬化，在高壓血流的沖刷下，脂質斑塊很可能隨時脫落、堵塞血管，引發腦梗塞。

據了解，腦梗塞也叫「缺血性腦中風」，它發病比較快且不易被發現，泰山康復醫學研究院指出，喝酒容易引發腦梗塞，但腦梗塞不一定就是飲酒的原因，不過流行病學研究結果顯示，長期大量飲酒和急性酒精中毒，是導致青年人腦梗死的危險因素。

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