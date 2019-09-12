不堪虧損！傳東區一芳要「頂讓」 總部：未接獲消息



▲傳東區有家一芳門市要「頂讓」，上圖非頂讓門市。（圖／記者黃士原攝）



記者黃士原／台北報導

一芳水果茶在一國兩制事件後，門市業績大受影響，總公司還在9月大手筆的舉辦100台Gogoro抽獎活動，不過近日卻傳出東區的一芳加盟主不堪單月虧損10多萬，因此放出「頂讓」消息。針對此傳聞，一芳總部表示，目前沒接到加盟主有這樣動作與消息。

雖然媒體報導並沒有指出是那一家門市，但一芳在台北市東區僅有2家門市「忠孝復興店」與「台北延吉店」，二家門市店員也都透露事件之後人潮真的少了很多，其中一家門市確實有賠錢，老闆還在思考下一步。至於100台Gogoro抽獎活動有沒有帶動買氣，店員則說效果有限，畢竟門檻有點高。一芳總部則是指出，本週消費者反應和業績表現，看出品牌信心明顯回升。

為了搶救下滑的業績，一芳日前已推出買一送一活動，接下來也會陸續推出行銷活動，劉曜州說有新品上市、促銷活動及4周年慶行銷活動。而周年慶詳細的活動則是9月9日-10月27日消費滿百，登錄發票週週抽獎，全台將送出100台Gogoro，同時季節限定的「紅心芭樂梅」也將同步上市。

一芳水果茶在一國兩制事件後，門市業績大受影響，傳出有加盟商自組自救會要跟一芳總公司求償，一芳總公司墨力國際運籌管理中心總經理劉曜州日前特別出面說明，「我們真的沒有收到這樣的訊息，創辦人很重視這件事，所以我們也急著出面來說明。」劉曜州也提到，一芳現在是每一周都跟加盟主進行溝通，而且有很多加盟主也持續支持一芳，「目前公司已跟超過9成的加盟主進行溝通，剩下個位數的加盟主還沒進行訪談。」