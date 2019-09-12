　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「績效逼死人」！勇警殉職爆頭亡　引發基層員警憤怒筆戰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▲汐止勇警薛定岳因公殉職引發基層員警對績效的不滿 。（圖／翻攝自Facebook／靠北警察）

▲汐止勇警薛定岳因公殉職引發基層員警對績效的不滿 。（圖／翻攝自Facebook／靠北警察）

記者唐詠絮／彰化報導

汐止勇警薛定岳騎著警用機車追毒蟲，自撞分隔島不幸因公殉職，13日上午將在彰化伸港公墓舉行告別式，包括副總統陳建仁都會到場，基層員警紛紛在臉書悼念薛警犧牲。臉書社團《靠北警察》出現了一篇「彰化績效災情文」，砲轟警政高層所制定的績效評比制度，更稱是「鬼縣」，引來許多基層員警的留言呼應。

嘉義鐵警李承翰與汐止勇警薛定岳的陸續犧牲，為警界帶來很大的震撼，原po在「彰化績效災情文」內容指出，外界看到的是犯嫌為什麼不停下來接受盤查，警察為了追他才發生意外身亡；而我們內部人員看到的是，又是績效毒瘤造成的傷亡。

▲薛定岳女友發文向蔡總統求助，希望能改善基層執勤危險狀況。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止勇警薛定岳未婚妻上陳情書 。（圖／記者張君豪翻攝）

明天中秋節薛定岳將舉行公祭，屆時副總統陳建仁、內政部長徐國勇、警政署長陳家欽及薛員汐止分局、彰化警界人士都將參加公祭，儀式中將頒發褒揚令，並覆蓋警旗、國旗，基層員警說，今天公祭明天忘記，衝鋒陷陣的日子還是得過，警政追求「績效」的制度也不可能改變。

原po表示，有長官說，「狐狸被獅子追，一路逃到懸崖，狐狸為了保命只能跳，或許還會存活，但獅子不見得要跟著跳，因為頂多餓一頓而已，何時該放棄，是警察可選擇的。」

▲▼汐止警薛定岳追緝拒檢騎士殉職。（圖／翻攝爆廢公社、資料照）

▲汐止勇警薛定岳因公殉職 。（圖／翻攝自爆廢公社，資料照）

彰化縣號稱直轄市外最大的警察局，是長官們進軍直轄市的跳板，基層同事卻以「鬼縣」來稱呼，這是因為各級長官為了績效只會用「絞」的。方局長也是因為甫上任就訂定一連串的績效評比，在彰化獲得十分兩極的評價，各級長官也揣摩上意，績效越訂越高，不斷以督勤、恐嚇、開會等方式來逼績效，槍枝搞完弄毒品、毒品弄完搞詐欺、詐欺搞完弄賭博，每一個專案都要有績效，搞得同仁永無寧日，這樣的彰化好待嗎？

對此，彰化縣警局也跳出來回文澄清，局長自3月份上任至今，為避免增加同仁的負擔，並未自訂任何績效評比制度，與文中所提「訂定一連串績效評比」似有違誤，其次對警政署所頒發各項計畫之執行，將綜合調整執行計畫訂出基準值，充分尊重基層同仁之意見。

【其他新聞】

幫車手男友拿「公文」留指紋　女嘆「為愛沖昏頭」還遭背叛

「這車牌好眼熟…」鷹眼警缺席受獎典禮！停車場揪賊再破機車竊案

ET快訊
父癌逝母鬱！新竹「獨臂青年」扛家計　切千顆檸檬供妹讀書
女星爆偷情對話「勾引男友兄弟」討金援！　IG爆氣全攤牌
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

涉掏空中信4億多元…老臣張明田遭特別背信罪起訴　北院裁定8000萬交保

詐騙機房設在高檔重劃區內　「軍事化管理」警扮投資客突擊

獨／腎上腺素作用！大媽變飛毛腿秒爬16樓　尋火源救全棟⋯但吐了

新北警「學幼童車」擴大稽查　3天抓9件超載、1件無照

女整形「感覺」被摸胸沒人「看」到　醫洗刷冤屈判免賠

單車騎士酒後闖紅燈撞轎車　「騰空翻2圈」顱內出血又挨罰

快訊／疑感情糾紛！父女士林地院旁遭潑酸　警封鎖現場追下落

少女「誤喝秒吐」3天不治…他竟登報說「巴拉刈」可防登革熱　判罰4千　

逆子弒母砍頭免死！　「姐姐求情、吸毒精神障礙」兩理由判無期

海巡的「烤肉趴」...整頭豬燒到見骨就地掩埋　一口都不能吃

特殊優良教師「沒跟」韓國瑜握手 講完「不想握」急澄清：無拒握

以為出來玩笑臉與主人「合照」　黑狗下秒遭丟收容所！害怕狂抖

2奶汪遭土石掩埋...狗媽悲鳴求救 著急挖土+用嘴叼石：一定還活著

19歲逆女「教唆男友弒母」遭起訴 她恐怖許願：一定要讓爸媽死...

王瞳深夜約會馬俊麟抓到了！　　4天見2次「躲車裡暗著來」曖昧動作全被拍

《Running Man》見面會還要找間諜！　9週年《沒有你不行》開場曲一下就想哭

保全爸撿二手書「塗立可白重複用」　 不願孩打工...兒女爭氣考上台、政大

每個票都要刷卡！司機不滿學生投幣　「90秒飆7句髒話」客運乘客錄影投訴

早餐時間到！喵兄弟化身「鬧鐘」瘋狂碎念+山竹塞嘴：快放飯R～

上課囉！蔡英文老師接地氣教學 教你中秋節、柚子的英文怎麼說

涉掏空中信4億多元…老臣張明田遭特別背信罪起訴　北院裁定8000萬交保

詐騙機房設在高檔重劃區內　「軍事化管理」警扮投資客突擊

獨／腎上腺素作用！大媽變飛毛腿秒爬16樓　尋火源救全棟⋯但吐了

新北警「學幼童車」擴大稽查　3天抓9件超載、1件無照

女整形「感覺」被摸胸沒人「看」到　醫洗刷冤屈判免賠

單車騎士酒後闖紅燈撞轎車　「騰空翻2圈」顱內出血又挨罰

快訊／疑感情糾紛！父女士林地院旁遭潑酸　警封鎖現場追下落

少女「誤喝秒吐」3天不治…他竟登報說「巴拉刈」可防登革熱　判罰4千　

逆子弒母砍頭免死！　「姐姐求情、吸毒精神障礙」兩理由判無期

海巡的「烤肉趴」...整頭豬燒到見骨就地掩埋　一口都不能吃

台大金城武露面長這樣！　首演就慘被恩師要求「盡量操」

涉掏空中信4億多元…老臣張明田遭特別背信罪起訴　北院裁定8000萬交保

7項術科！全台首座「無人機」試場在苗栗　未登記、無照飛行明年3月開罰

不斷更新／桃猿安打沒能串連　5局持續7分落後兄弟

曾沛慈突襲西門町坐人力車　下一秒突飆：來羞辱我的嗎？

中職／連續8場出賽無失分　王鴻程：不要投太閃

機車貨物稅減徵初步方向出爐！購買環保車機車　優惠再加碼

張懷秋前一天「臨時取消錄影」！　全為愛紗...被讚超義氣

王麗雅套UGG雪靴增高　預約雪季旅行

搶救男方不孕！專家推「護精必吃」4大營養...多嗑肝臟＝活動力爆強

社會熱門新聞

正宮再登報勸小三：老公無法繁衍

「連2日登報攻小三」　大老婆起..

三寶開試乘車追撞馬6車尾　2童..

刺青男闖紅燈　直行女騎士撞上昏..

正妹控3男性侵　內褲驗出別人D..

天道盟盟主鐵霸壽宴！連千毅現身..

情侶蘭潭溺斃　當地傳魚精抓交替

她懷孕33週產檢後騎車回家....

報紙聲明啟事第二彈！大老婆喊話..

士林法院旁父女遭潑酸　警方封鎖..

惡煞當街砍人　男刀傷見骨

大老婆反擊！半版廣告「登小三半..

即／逆子砍頭弒母免死　法官判無..

通緝犯要開槍　員警一指卡死板機

更多熱門

相關新聞

汐止勇警喪命　13日舉辦告別式

勇警薛定岳為了攔查拒檢的機車，8月28日一路從汐止狂追到基隆，過程中卻遭到王嫌惡意衝撞，導致他失控撞上分隔島喪命，也讓許多民眾對薛警的犧牲感到不捨，29日移靈回到彰化伸港鄉公墓，也訂於9月13日中秋節當天舉辦告別式，汐止警分局員警也將南下為維護治安拚搏的好同事送最後一程。

宜警「安居緝毒」績效全國丙組第一

台灣菸酒員工　未來薪水擬具彈性

新北市警分局8警員　涉做假筆錄灌績效

產壽險贈微型保單　助弱勢家庭還可拿績效獎勵

關鍵字：

薛警績效伸港公墓靠北警察

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

郭台銘退黨！國民黨黨紀處分「哪一點對不起你？」

快訊／郭台銘退出國民黨　「不會眷戀這個政黨」

鳳梨被轟渣男「亮身分證」反擊

美魔女大胃王驟逝　曾10min嗑完11片披薩

爆和黃曉明婚變　Angelababy鬆口回應了

時速88km　特斯拉駕駛、乘客睡死

中華電搶先！五大電信iPhone優惠一覽

買小7咖啡！她踩雷：結帳2杯170元

宋慧喬私下看宋仲基照片　證據曝光⋯網看哭了

索羅門總理：台灣對我們完全沒用

手機行放屁炸屎漿！「土色泥水」沿小腿流下

陳子玄為兒子忍痛簽切結書　醫生：遲緩兒

郭台銘退黨聲明全文！痛批國民黨遭迂腐常委把持

iPhone 11價格親民　網激推：真香

琵琶最快明生成！2地區將變天灌雨一周

更多

最夯影音

更多

特殊優良教師「沒跟」韓國瑜握手 講完「不想握」急澄清：無拒握

以為出來玩笑臉與主人「合照」　黑狗下秒遭丟收容所！害怕狂抖

2奶汪遭土石掩埋...狗媽悲鳴求救 著急挖土+用嘴叼石：一定還活著

19歲逆女「教唆男友弒母」遭起訴 她恐怖許願：一定要讓爸媽死...

王瞳深夜約會馬俊麟抓到了！　　4天見2次「躲車裡暗著來」曖昧動作全被拍

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面