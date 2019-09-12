「績效逼死人」！勇警殉職爆頭亡　引發基層員警憤怒筆戰

▲汐止勇警薛定岳因公殉職引發基層員警對績效的不滿 。（圖／翻攝自Facebook／靠北警察）

記者唐詠絮／彰化報導

汐止勇警薛定岳騎著警用機車追毒蟲，自撞分隔島不幸因公殉職，13日上午將在彰化伸港公墓舉行告別式，包括副總統陳建仁都會到場，基層員警紛紛在臉書悼念薛警犧牲。臉書社團《靠北警察》出現了一篇「彰化績效災情文」，砲轟警政高層所制定的績效評比制度，更稱是「鬼縣」，引來許多基層員警的留言呼應。

嘉義鐵警李承翰與汐止勇警薛定岳的陸續犧牲，為警界帶來很大的震撼，原po在「彰化績效災情文」內容指出，外界看到的是犯嫌為什麼不停下來接受盤查，警察為了追他才發生意外身亡；而我們內部人員看到的是，又是績效毒瘤造成的傷亡。

▲汐止勇警薛定岳未婚妻上陳情書 。（圖／記者張君豪翻攝）

明天中秋節薛定岳將舉行公祭，屆時副總統陳建仁、內政部長徐國勇、警政署長陳家欽及薛員汐止分局、彰化警界人士都將參加公祭，儀式中將頒發褒揚令，並覆蓋警旗、國旗，基層員警說，今天公祭明天忘記，衝鋒陷陣的日子還是得過，警政追求「績效」的制度也不可能改變。

原po表示，有長官說，「狐狸被獅子追，一路逃到懸崖，狐狸為了保命只能跳，或許還會存活，但獅子不見得要跟著跳，因為頂多餓一頓而已，何時該放棄，是警察可選擇的。」

▲汐止勇警薛定岳因公殉職 。（圖／翻攝自爆廢公社，資料照）

彰化縣號稱直轄市外最大的警察局，是長官們進軍直轄市的跳板，基層同事卻以「鬼縣」來稱呼，這是因為各級長官為了績效只會用「絞」的。方局長也是因為甫上任就訂定一連串的績效評比，在彰化獲得十分兩極的評價，各級長官也揣摩上意，績效越訂越高，不斷以督勤、恐嚇、開會等方式來逼績效，槍枝搞完弄毒品、毒品弄完搞詐欺、詐欺搞完弄賭博，每一個專案都要有績效，搞得同仁永無寧日，這樣的彰化好待嗎？

對此，彰化縣警局也跳出來回文澄清，局長自3月份上任至今，為避免增加同仁的負擔，並未自訂任何績效評比制度，與文中所提「訂定一連串績效評比」似有違誤，其次對警政署所頒發各項計畫之執行，將綜合調整執行計畫訂出基準值，充分尊重基層同仁之意見。

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