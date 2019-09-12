最夯的順澤宮冠軍帽被ㄎ一ㄤ走　廟方希望「雙C」女主動歸還

▲順澤宮打卡用的冠軍帽被偷了。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化埔鹽順澤宮進香帽，被挪威選手一戴奪得世界鐵人3項冠軍後，便被視為吉祥物，廟方從9日開始至今，前往朝拜的人潮絡繹不絕，索取冠軍帽的人數也登記到1萬6千頂，沒想到廟務人員放在供桌上提供給民眾打卡的帽子竟然被雙C女給摸走，目前已經報警追查。

▲排隊登記索取冠軍帽。

總幹事陳守欽說，這頂帽子的主人是法務組長許維樵的，當時因為詢問帽子的民眾非常多，庫存的帽子又被索取一空，許維樵便提供自己的帽子作為打卡使用，而且這頂帽背面帽緣有蓋廟大印，還寫有領帽時的日期108.3.11.2.11，是全台唯一的一頂，現在被偷了，感到非常痛心。

▲冠軍帽是順澤宮進香用。

陳守欽說，這名女眾偷帽子的行為還被在場的其他民眾看到，疑似她先將頭來的冠軍帽戴上後，又悄悄戴上自己的名牌「雙C」(名牌：香奈兒的標誌）帽後，快步離開現場。帽子只要登記就會有，也不用花到一毛錢，實在想不到為何要用偷的方式來要這頂帽子，況且偷帽子的行為，應該也得不到神明的庇佑，只希望她能誠實歸還。

▲冠軍帽加蓋廟印。

陳守欽說，第一波索取帽子的民眾，將從下午2時開始，需要帽子的民眾只要打電話或是到現場登記，都可以依照先後次序發放，絕對不會有拿不到的現象發生。

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