赴日代購腦出血「湊足700萬」台中婦返台　丈夫淚謝各方協助

▲台中張婦在各界協助下，7日已返台治療。（圖／楊先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者陳玉／台中報導

台中張姓婦人今年7月間前往日本代購，但卻因腦血管瘤破裂昏迷，緊急開刀救回一命但卻欠下上千萬元的醫藥費，滯留日本。張婦家人返台求助，在台中市政府、慈濟、外交部及南山人壽保險員等單位協助下，張婦7日晚間已順利入住台中榮總加護病房，並已進行第一次手術，張婦丈夫楊男表示，妻子術後狀況穩定，非常感謝各界援助。

張婦在7日下午5點多搭乘華航班機返回桃園，由救護車火速送往台中榮總加護病房，途中還有警方協助開道，讓張婦順利在晚間7點03分由中榮急診入院，針對腦出血、後續併發症等狀況做第一次手術，院方表示，張婦昏迷指數10，術後狀況穩定，目前收治加護病房做進一步評估檢查，院內神經外科醫療團隊將給予最完善的照護。

▲▼張婦順利入住中榮加護病房，後續將由院方評估檢查。（圖／楊先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

家住豐原的張婦從事代購工作，7月間獨自前往日本藥妝店採買時，突然昏倒送醫，醫院發現她因腦血管瘤破裂緊急開刀，隔日又發現，她有腦積水進而二度開刀，最後雖撿回一命，但累積上千萬的龐大醫療費用，家屬無力支付，只能返台向中市府、各單位求助。

張婦丈夫楊男表示，他從事機械五金貿易，近年因同業競爭和中美貿易戰，生意影響很大。妻子7月想賺錢貼補家用，利用飛航累積里程點數前往日本代購商品，卻因為腦動脈血管瘤破裂昏倒。

楊男說，妻子上千萬的醫療費，由中市府救濟專戶募得120萬元，妻子戶頭有近10萬元，加上親友資助及他變賣車子、手錶等湊了約7百萬元，當作日本醫院的醫療費和保證金，取得對方同意可讓妻子先返台，餘款在用分期結清，另有南山人壽陳姓保險員主動協助，由總公司支付70多萬返家費用，終於讓張在7日順利返台接受治療。

楊男相當感謝駐日代表處、台中市政府、慈濟等多個單位協助，及捐出善款、替妻子祝福的每一個人。