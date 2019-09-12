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幕僚視角／郭台銘曾提議自摸車底、柯王合照十指緊扣

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▲蔡沁瑜、郭昕宜專訪。（圖／記者宋良義攝）

▲郭台銘發言人蔡沁瑜、郭昕宜。（圖／記者宋良義攝）

記者羅婉庭／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘11日一大早就連趕兩場活動，分別在新竹城隍廟與立法院跟台北市長柯文哲、前立法院長王金平合體，「郭柯王」倆倆同框的動作，也被解讀為替郭台銘中秋起義前拉抬聲勢。對於外界將郭台銘堅毅不拔的個性與霸氣總裁劃上等號，郭台銘的幕僚們可不這麼認為，他們眼裡的「果凍」私下在開會或與團隊互動時的真實樣貌，說出來也顛覆了一般人的想像。

郭台銘目前的發言與媒體聯繫恭做，主要以蔡沁瑜﹑郭昕宜兩位女性為雙箭頭。蔡沁瑜對郭台銘的印象是「嚴謹之外不失可愛，嚴肅之外不失幽默」；郭昕宜則是一句話形容老闆：「拋開嚴肅的外表，他只是一個憂國憂民的老文青」。

郭昕宜說，郭台銘有嚴厲的一面，對幕僚在工作上一率要求「精準、效率、一次到位」，但他也有非常溫柔的一面，例如，她與蔡沁瑜都已經當媽，在工作中，郭台銘會不時叮嚀她們，若有空閒的時候就回家看看小孩。

蔡沁瑜、郭昕宜笑著說，她們加入到郭台銘團隊工作之後壓力大增，兩姐妹偶爾會利用下班時間相約小酌，紓解緊繃、高壓的生活，但她們絕對不會讓老闆知道，不然會馬上被趕回家，希望她們把時間用來陪伴孩子與家人。

對於郭台銘私下展現出的暖男性格，郭昕宜舉例，她是台中人，跟孩子都是住在台中，日前郭台銘下鄉跑嘉義行程結束後，郭台銘一上車，就告訴郭昕宜「等下到台中妳就下車，回家陪陪小孩，明天上班再來就好」，讓她覺得十分貼心。

蔡沁瑜也表示，郭台銘也會主動關心幕僚隨行去外縣市行程時，家裡的孩子誰顧，甚至提出安排駕駛接送幕僚的孩子上學，並緊張的說「不可以隨便讓計程車司機去接小孩，很危險！」

她說，郭台銘是很顧小孩的人，希望所有的孩子都能在安全的環境下成長，所以也提醒她們，媽媽的角色很重要，更展現出霸氣之外，不為人知的溫柔面。

專業「認真狂」 也愛時事哽 

郭台銘除了私底下是個溫柔體貼的老闆之外，郭昕宜說，外界看到他都是霸氣、堅毅的形象，但時常內部的開會時他是個「搞笑」的人，甚至「自己講玩笑話，自己狂笑」，讓幕僚臉上三條線。她笑著說，郭台銘必須支撐一個很大的帝國，像成吉思汗不能示弱，但只要離開這樣的環境，「他根本是個老頑童！」。

蔡沁瑜也爆料，8月23日「郭柯王」合體的前一天晚上，內部討論三人同框時要做什麼動作，郭台銘竟提議，他一下車要先表演摸摸看車子底下有沒有追蹤器，然後柯、王合照的時候要十指緊扣，調侃韓國瑜認為自己的座車被裝追蹤器以及李佳芬與東門永康商圈發展協會會長牽手的事件，大開時事哏。

除了愛搞笑之外，蔡沁瑜說郭台銘也是「認真狂」，開會時一講到經濟議題就欲罷不能，曾經一開口就三個小時停不下來，郭台銘一從沙烏地阿拉伯回來就馬上跟幕僚分享他的所見所聞，以及台灣如何與之接軌，分析他們的社會福利政策等等，講了非常久；蔡沁瑜也說郭台銘在沙國幾乎沒有睡覺，一度開會到凌晨四點，「一講到救國救民的政策，他不睡覺都沒關係」。

有一次，蔡沁瑜聽郭台銘高談美中貿易戰，聽得目瞪口呆，郭台銘看見他的表情立即說，「不要緊張，我會找老師來幫妳上課，這很重要一定要學！」，他也會要求幕僚多了解世界局勢、經濟變化，也要看得懂經濟數字，進出口的成長、衰退，GDP如何計算等等，除了對自己也對團隊素質高度要求。

老文青的實驗性革命

蔡沁瑜話鋒一轉也感性地說，以貼身觀察的角度，她曾經走在郭台銘身後，看著他的背影，身材很高大但有點駝背，她心裡想著，一個人的肩上到底可以扛多少責任？如果一個人已經不求名、不求利，可以含飴弄孫、享清福，為什麼要出來淌政治渾水？這是她加入郭團隊後，很深的感觸。

蔡沁瑜表示，加入郭陣營後，才知道原來台灣面對這麼多的問題，她希望下一代能在安全無虞的環境下平安生活，未來有機會獲得好的工作機會，更不要受到外在強權的壓迫；她接著說，當她發現台灣面臨這些問題，讓她思考「到底誰可以解決這些問題？」，就會加深她繼續努力的動力，壓力再大也會撐下去。

郭台銘常常在談話中突然激動告訴幕僚，「我做的一切都是為了中華民國，你們都是跟我一起救中華民國的人！」郭昕宜說，在他身邊工作，隨時能感受到他的責任感跟使命感非常重，但郭台銘不管決定選或不選，他都希望現在團隊正在做的政策研究，都能被未來的執政者採納。

談到郭台銘有老文青的靈魂，這次如果真的決定加入選戰，對他、對國家、對社會來說，都就是啟動一場實驗性的革命，郭台銘主張擺脫藍綠窠臼，沒有分顏色，只有共同理念。

郭昕宜表示，郭昕宜說，郭陣營內部開會是很民主的，郭台銘會為讓每一位幕僚的地位是平等的，只要有意見都可以提出，也不會認為自己的想法才是對的，反而鼓勵年輕幕僚多提出不同的看法，他平時都是聽完所有人的意見後，才整合出一個想法、跟大家討論出最終方案，他私底下並不像外傳中是個有刻板印象的老闆。

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