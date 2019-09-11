桃園陸配歌唱比賽　冠軍歌后：認識同鄉同好姐妹超開心

▲桃園陸配歌唱比賽，由周瑞芳(右) 奪冠。（圖／牛春茹提供） 記者楊淑媛／桃園報導

參加歌唱比賽，結識同鄉、同好姐妹，比奪冠還開心！來台灣桃園才年餘，原籍大陸上海的新住民姐妹周瑞芳，日前因參加「桃園市新住民歌唱比賽」奪冠，讓這位歌后瞬間成為注目焦點。周瑞芳說，在異鄉能和相近的原生背景與相同的愛好的姐妹們相識，比拿下大獎還開心。

▲桃園市新住民歌唱比賽，參賽者眾。（圖／牛春茹提供）

「桃園市新住民歌唱比賽」日前於桃園蘆竹區南崁舉行，主辦單位之一的桃園市新住民文化交流協會理事長牛春茹11日指出，此項比賽吸引近400位陸配參加，是桃園目前舉辦最大型的新住民歌唱比賽，因參賽者眾，採初賽與決賽舉行，除了前三名還有優勝奬丶最佳造型與最佳台風獎。

▲桃園市新住民歌唱比賽，參賽者眾。（圖／牛春茹提供）

50位進入決賽的參賽者，分別以國語丶台語丶粵語演唱，展現在地融入，更體現原鄉風情。年齡最高者為原籍山東的77歲的李大姐，，雖未獲奬，但很開心能站上舞台一展歌喉。來自湖南的一位姐妹，因工作原因無法參加比賽，特別鼓勵同樣喜歡唱歌的兒子來參賽，年輕人選的是R&B風格的歌曲，在50位參賽者中獨樹一幟，而且個人造型充滿活力，獲評審丶觀眾一致認同，獲得比賽亞軍。

▲奉母之命參賽，以R&B風格的歌曲拿下亞軍的新二代。（圖／牛春茹提供）



來自上海的冠軍周瑞芳説，來台灣才一年多，認識的陸配不多，這次是同鄉轉告的訊息，通過這次比賽，讓她認識了更多的陸配，尤其是喜歡唱歌的陸配，認為和相近的原生背景與相同的愛好的姐妹們相識，這些比得大獎還開心。另外，還有壯族的陸配姐妹也盛裝演唱，拿下入圍獎。

▲擔任評審的蔣濤肯定陸配中不乏多才多藝者。（圖／牛春茹提供）

受邀擔任評審的新住民蔣濤，畢業於大陸長江音樂學院，在韓國留學時結識台灣籍太太而來台生活。平時忙於工作，接觸的陸配不多，透過這次活動，讓他驚訝，原來陸配中不乏多才多藝者，以後會多接觸陸配，也希望自己的專業不止在台灣的舞台上發光發熱，更希望為陸配族群盡一份心力。