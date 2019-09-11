巷弄長照站結合國小西餐教育　老幼共餐吃排餐

▲▼ 中埔裕民社區巷弄長照站與大有國小共餐，學習西餐禮儀並共進排餐。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉裕民社區巷弄長照站2018年9日6日於嘉義縣政府及中埔鄉公所輔導下正式開辦，村長翁永德及社區發展協會幹部將其取名「中埔老人大學」提供鄰近村落高齡長者日間照顧服務，目前31位長者星期一到五接受長照服務;該長照站11日更結合鄰近學區大有國小，讓大小朋友學習「西餐禮儀」混齡共餐，逐漸朝老幼共學方向前進。

▲▼大有國小六年級學生梅芯悅 、 五年級學生羅祺媛示範如何用刀叉吃排餐。（圖／記者翁伊森攝）

村長翁永德表示，老化議題是全球共同議題，老化也是自然過程，如何讓長者更有尊嚴，是他與社區幹部一直努力的目標，因此去年在嘉義縣政府、社會局、紅十字會及中埔鄉公所輔導下成立志工團隊，加入長照巷弄站，利用長照經費將社區活動中心打造成專為長者日間照顧中心，今年更在中埔鄉公所大力支持下，將原有僅能容納60人的活動中心改建為可容納近2百人空間，也提供中午共餐。

▲▼ 老幼共學共進排餐，大小朋友都相當期待。（圖／記者翁伊森攝）

他說，目前該長照站不分村落收托31名高齡長輩，透過辦學方式，舉辦繪畫、手工藝及音樂課，甚至延緩失能及體適能課程，讓長輩一到五上、下午都有地方可去，一到六中午都有飯吃。他表示，長照站有效減輕家庭照顧者壓力，開辦課程更提升高齡長者的生活品質，去年開放報名不到三天就爆滿。11日中午更邀請鄰近大有國小師生一起共用排餐，藉由孩子們簡單的西餐禮儀教學促進長幼互動，一間活動中心擠進60餘位大小學生，場面相當熱鬧。

▲▼ 老幼共學共進排餐。（圖／記者翁伊森攝）

大有國小校長林俊榮表示，由於時代改變與嚴重少子化現象，偏鄉地區常見孤零老人與弱勢孩童，同住一屋簷下但是思想卻南轅北轍。而長者們有機會參與社區老人大學的活動，在老同學們的陪伴下不但不孤單更能學習到新事物相當有福氣;今日的老幼共餐學習活動，祖孫間操著不同話語甚或比手畫腳的相互溝通表達，長者慈祥，幼者天真，長輩教導人生經驗，孩子分享在校習得新知識，其樂融融的含飴弄孫景象彷彿又回到數十年前那純樸的農業社會。未來將緊密合作並分享彼此資源、經驗與活動，也落實學校社區化、社區學校化。

▲▼ 老幼共學共進排餐。（圖／記者翁伊森攝）

