高中歷史新課綱「去中國化」　馬曉光批民進黨：倒行逆施、數典忘祖

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）



記者邱茀濱／綜合報導

台灣108年課綱日前正式上路，然而歷史教育新三自運動協會近日也痛批歷史教科書去中國化。對此，大陸國台辦發言人馬曉光11日強調，民進黨當局「倒行逆施」、「數典忘祖」，已經遭到台灣社會的強烈反對，還必將繼續遭到兩岸同胞更加強有力的遏制和打擊。

大陸國台辦11日的記者會上，有記者問及「隨著台灣高中開學，根據民進黨當局教育部門『新課綱』編寫的歷史教科書正式投入使用。島內有輿論認為，這一『新課綱』處處『去中國化』，是在教育領域搞『台獨』的體現，請問發言人有何評論？」

▲國中歷史老師質疑新課本是反中媚日，以多元之名行教條之實。（圖／記者崔至雲攝）

馬曉光指出，民進黨當局上台以來，不斷推進「台獨」活動，這次推出了充斥「去中國化」和「台獨」內容的新課綱，「不僅荼毒台灣年輕一代，更進一步破壞兩岸關係，加劇兩岸對抗」。

「兩岸同屬一個中國，兩岸同胞同屬中華民族，誰也不能剝奪台灣同胞身為中華兒女的權利。任何『去中國化』的行徑，都無法割裂兩岸的歷史連結，都無法改變台灣是中國一部分的事實」，他強調，「民進黨當局倒行逆施、數典忘祖，已經遭到台灣社會的強烈反對，還必將繼續遭到兩岸同胞更加強有力的遏制和打擊。」

另一方面，總統蔡英文7月宣誓要修法「中共代理人」，立法院9月開議前夕，可能納入行政院、執政黨團本會期重點優先法案。馬曉光也強烈表態，如果真的立法成功，台海局勢將重陷緊張動盪，「玩火者必自焚，我們正告民進黨當局，必須懸崖勒馬。」