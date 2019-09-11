奇蹟的醜女！她教「大神級化妝術」爆紅　坐擁154萬粉絲

▲Maataso化妝技術高超，是一名擁有154萬名粉絲的美妝YouTuber。（圖／翻攝自Instagram／5m91r）

實習記者羅明輝／綜合報導

化妝可以讓人看起來漂亮有精神，高超的化妝技術更是有如「整形」一般，讓人外貌判若兩人，因此與「修圖照騙」一起被形容是現代的兩大詐欺術。日本24歲的女生Maataso（まあたそ），因為一張「天差地遠」的妝前妝後照意外爆紅，成為美妝YouTuber，甚至坐擁了超過154萬名粉絲，登上日本YouTuber粉絲排行榜的第97名。

▲ Maataso上妝後，變身大眼甜美女孩 。（圖／翻攝自Instagram／5m91r）

Maataso最近受邀上日本TBS電視台節目《その他の人に会ってみた》分享自己的故事。自稱「奇蹟的醜女」的她表示，一開始其實並沒有想成為美妝YouTuber的打算，之所以誤打誤撞走上這條道路，是因為自己一張化妝前後的對比圖在網路上瘋傳後，承受了不少網友的冷嘲熱諷，其中還有人酸她是「靠修圖不是靠化妝來變美的」，這讓她相當不服氣，因此決定拍影片來證明自己的實力。萬萬沒想到這一拍，出色的化妝技巧，加上天生樂觀、幽默搞怪、不計形象的個性，讓她深受喜愛，短短時間就收獲了154萬人訂閱。

▲ Maataso私底下不計形象，喜歡搞怪。（圖／翻攝自Instagram／5m91r）

Maataso接著也在節目中現場示範自己的技術，即興替一位女工作人員化妝。只見不到15分鐘的時間，原本戴著厚重眼鏡，雙眼無神，給人平凡、樸實感覺的工作人員，在Maataso的巧手下，變成一位有著水汪汪大眼的辣妹。也讓人更加佩服，只要勤勞努力，將想變美的想法付諸行動，每個人都可以成為耀眼的美人。

▼ 在Maataso的化妝下，樸素女工作人員變成辣妹 。（圖／翻攝自《その他の人に会ってみた》）